– 1.112 gpt AgÄq1 über 5,4m (1.096 gpt Ag, 0,3% Pb und 0,2% Zn)

einschließlich 2.498 gpt AgÄq über 2,0m (2.484 gpt Ag, 0,7% Pb und 0,3% Zn)

Vancouver, BC, Kanada – GR Silver Mining Ltd. (TSXV: GRSL, FRANKFURT: GPE, OTCQB: GRSLF) (GR Silver Mining oder das Unternehmen) – gibt erfreut die Bohrergebnisse des zu 100 Prozent unternehmenseigenen Silberprojekts Plomosas (Projekt Plomosas) im Minengebiet Plomosas in Sinaloa, Mexiko, bekannt.

Diese Bohrergebnisse deuten auf hochgradig silbermineralisierte Zonen in einem Bereich 50 m abseits jenes Bereichs des Bergbaugebiets Plomosas hin, zu dem bereits Bohrlochergebnisse vorliegen (Abbildung 1) (siehe Pressemitteilung vom 13. Mai 2020). Sie bestätigen die Kontinuität des silbermineralisierten Systems über eine Streichlänge von mindestens 500 Meter. Außerdem erweitern sie die Kontinuität beider Mineralisierungstypen, schwach sulfidierte epithermale Erzgänge mit Gold- und Silbermineralisierung und polymetallische, hydrothermale Brekzien mit Ag-Pb-Zn-Mineralisierung bis zu einer Bohrlochtiefe von 700 m unter der Oberfläche (Abbildung 2).

Die Bohrergebnisse bestätigen die Prospektivität oberflächennaher Systeme mit zahlreichen Erzgängen und hydrothermalen Brekziensystemen nahe der bestehenden Untertage-Erschließung, was die Anschlussbohrungen im bevorstehenden Bohrprogramm erleichtern wird. Diese Bohrlöcher zeigen auch den Fund zahlreicher subparalleler Mineralisierungssysteme unter den aktuellen Liegendschichten der zuvor abgebauten Gebiete.

Basierend auf den neuesten Bohrergebnissen liegt ein großes epithermales System vor. Das Unternehmen hat ein Bohrprogramm in geringer Bohrtiefe (100-150 m tief) begonnen, um den mineralisierten Fußabdruck und neue hochgradige Erzgangentdeckungen entlang des Streichens und in Fallrichtung zu bestätigen.

Marcio Fonseca, Mining President und CEO von GR Silver Mining, sagte: Die mineralisierten Erzgänge und hydrothermalen Brekzien auf dem Minengebiet Plomosas wurden ursprünglich so interpretiert, dass sie nur entlang der größeren Verwerfung Plomosas begrenzt wurden, doch unsere kürzlichen Bewertungen und die Eingliederung aller Bohrergebnisse, die untertägige strukturelle Kartierung und Probennahme unterstützen das Vorhandensein weiterer mineralisierter Erzgänge außerhalb dieser größeren Struktur.

1. Silberäquivalent (AgÄq) basiert auf langfristigen Gold-, Silber-, Zink- und Bleipreisen von 1.600 US-Dollar pro Unze Gold, 16,50 US-Dollar pro Unze Silber, 0,85 US-Dollar pro Pfund Zink und 0,95 US-Dollar pro Pfund Blei. Die metallurgischen Gewinnungsraten werden als 90 Prozent für Silber, 95 Prozent für Gold, 78 Prozent für Blei und 70 Prozent für Zink angenommen.

Diese Ergebnisse zeigen das Potenzial, die Ag-Au-Mineralisierung entlang des Streichens und in Fallrichtung zu erweitern und somit einen viel größeren mineralisierten Fußabdruck für die zukünftige Ressourcenschätzung zu schaffen. Manche unserer kürzlich veröffentlichten Ergebnisse sind besonders beeindruckend, nicht nur hinsichtlich der Mächtigkeit der Mineralisierung, sondern auch bezüglich der Durchschnittsgehalte. Es wurden Abschnitte von 11,0 m bei 1.235 gpt Ag und 5,4 m mit 1.096 gpt Ag einschließlich 2,0 m mit 2.484 gpt Ag berichtet. Die neuesten Fortschritte des Oberflächen- und Untertage-Explorationsprogramms lassen darauf schließen, dass sich diese hochgradigen Erzgänge erweitern und in Fallrichtung offen sind. Bei weiterem Erfolg antizipieren wir, dass durch die hochgradige Mineralisierung in mehreren Erzgängen auf dem Minengebiet Plomosas der zukünftigen Ressourcenschätzung weitere mineralisierte Zonen hinzugefügt werden.

Abbildung 1: Drohnenbild des Minengebiets Plomosas (mit Blickrichtung nach NW) – Karte der Bohrlochstandorte

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52685/20-20-07_GR-Silver-News-Release-DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 2: Geologischer Querschnitt – D – D auf dem Minengebiet Plomosas (mit

Blickrichtung nach NW)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/52685/20-20-07_GR-Silver-News-Release-DE_PRCOM.002.jpeg

Tabelle 1 fasst die wichtigsten Bohrergebnisse für diese Bohrlochgruppe auf dem Minengebiet Plomosas zusammen.

Tabelle 1: Zusammenfassung der Bohrlochergebnisse – Pressemitteilung vom 20. Juli 2020 (Minengebiet Plomosas)

von (bis (BohrbGeschätAg Au Pb % Zn % AgÄq

BohrlochBohrlm) m) reitezte g/t g/t g/t

nr ochty (m) wahre

. p Mächtig

keit

(m)

SD-14 SURF 102,0105,43,4 2,8 123 na na 0,1

SD-17 SURF 81,0 84,7 3,7 3,5 169 na na 0,1

SD-17 SURF 93,4 107,414,0 13,2 239 na 0,1 0,3 252

einschl. 9105,36,6 6,2 362 na 0,2 0,5

8,7

SD-20 SURF 93,3 126,433,1 32,6 35 na 0,2

0,1

SD-39 SURF 79,0 84,4 5,4 4,4 161 na na 0,1 168

SD-39 SURF 96,3 98,8 2,5 2 928 na 0,1 0,2 935

SD-40 SURF 101,5112,410,9 10,7 84 na 0,1 0,2

SD-41 SURF 61,1 65,7 4,6 4,6 39 0,1 0,1 0,2

SD-43 SURF 106,0111,45,4 2,7 1,096 na 0,3 0,2 1.

112

einschl. 106,0108,02,0 1 2,484 na 0,7 0,3 2.

498

SD-43 SURF 118,0123,05,0 2,5 234 na 0,0 0,1 240

SD-55 SURF 173,0175,32,3 19 na 1,7 5,3

1,6

SD-79 SURF 205,8213,77,9 5,1 6 na 0,6 0,7

117 UG 3,0 1,3 191 na 1,1 0,9 254

6,3 9,3

117 UG 20,5 21,4 0,9 0,4 375 na 3,0 2,1 536

277-IM UG 230,5 4,0 3,1 103 0,1 0,8 1,4 172

6,5

279-IM UG 25,3 313,0 10 328 0,2 0,5 1,2 397

8,3

281 UG 113,0 3 16 0,3 1,2 2,9

8,0 ,0

281 UG 14,0 18,0 4,0 4 27 0,2 1,4 3,8

281 UG 44,0 48,0 4,0 4 12 0,1 1,6 2,7

282 UG 2,0 1,9 20 0,4 1,9 5,0

2,0 4,0

282 UG 2,0 1,9 50 3,8 1,9 9,0 745

6,0 8,0

283 UG 14,0 20,0 6,0 3 18 0,8 2,1 6,6

283 UG 78,0 80,0 2,0 1 185 0,8 1,5 2,1 377

284 UG 38,5 40,5 2,0 2 18 0,2 5,9 3,2

286 UG 103,0105,02,0 2 4 0,1 0,1 2,4

287 UG 96,0 101,05,0 4,8 7 0,2 1,9 1,9

288 UG 76,8 80,8 4,0 3,5 9 0,4 0,5 2,7

294 UG 51,7 52,7 1,0 0,6 18 0,2 0,6 3,0

PLI17-18UG 51,9 53,4 3,3 15 0,1 0,5 3,4

5,3

einschl. 53,4 53,9 0,5 0,5 59 0,2 2,6 11,3 480

PLI17-18UG 119,4124,55,1 5 147 0,9 0,1 0,2 244

*Silberäquivalent (AgÄq) basiert auf langfristigen Gold-, Silber-, Zink- und Bleipreisen von 1.600 US-Dollar pro Unze Gold, 16,50 US-Dollar pro Unze Silber, 0,85 US-Dollar pro Pfund Zink und 0,95 US-Dollar pro Pfund Blei. Die metallurgischen Gewinnungsraten werden als 90 Prozent für Silber, 95 Prozent für Gold, 78 Prozent für Blei und 70 Prozent für Zink angenommen. na = keine nennenswerte Ergebnisse. Sämtliche Zahlenwerte wurden gerundet. Die Ergebnisse wurden nicht gedeckelt und sind nicht verwässert. UG: Untertage-Bohrloch, SURF: Oberflächen-Bohrloch

Die Bohrlochergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen von einem Bohrprogramm von First Majestic Silver Corp. („First Majestic“) aus dem Jahr 2017 (PLI17-08) sowie historischen Bohrlöchern, die von Grupo Mexico niedergebracht wurden. Beide Bohrlochreihen wurden zuvor nicht veröffentlicht. Sie sind Teil einer umfangreichen Datenbank mit Ergebnissen aus Oberflächen- und Untertage-Diamantkernbohrungen, die weiterhin von GR Silver Mining abgeglichen und bewertet wird. Das Unternehmen hat zuvor ein Oberflächenbohrprogramm verkündet (siehe Pressemitteilung vom 15. Juli 2020), das den mineralisierten Fußabdruck entlang des Streichens erweitern möchte. Dies wird zum ersten geologischen 3-D-Modell sowie zur Ressourcenschätzung auf dem Minengebiet Plomosas führen.

Tabelle 2 führt die Bohrlochabschnitte dieser Gruppe veröffentlichter Bohrlöcher auf, die zuvor nicht beprobt worden waren (NS). Das Unternehmen untersucht diese Abschnitte auf sichtbare Mineralisierung im Bohrkern, was eine weitere Beprobung und Analyse rechtfertigen würde. Außerdem enthält Tabelle 3 die Koordinaten der Bohrlochmündungen der in dieser Pressemitteilung angegebenen Bohrlöcher.

Tabelle 2: Minengebiet Plomosas – nicht beprobte Bohrlochabschnitte (Abschnitte über 20m)

Bohrlochnr. von-bis (m) Probe

PLI17-18 15,05-45,55 NS

PLI17-18 87,75-115,0 NS

PLI17-18 171,15-209,7 NS

Alle Zahlen wurden gerundet. NS – Bohrkern wurde nicht von First Majestic analysiert.

Tabelle 3: Bohrlochstandorte – Pressemitteilung vom 20. Juli 2020 (Minengebiet Plomosas)

BohrlocOst (m)Nord (mRL (m) Az. Einf. Tiefe (

hnr ) m)

.

117 451290 2551683818 270 0 101,5

281 451079 2551741753 90 -49 98,3

282 451074 2551718753 0 -90 99,5

283 451095 2551738752 90 16 84,2

284 451095 2551738751 90 -42 87,0

286 451050 2551683752 102 -57 170,1

287 451050 2551683752 120 -75 149,9

288 451050 2551683752 180 -83 122,9

294 451050 2551683752 246 -69 146,6

277-IM 451155 2551658752 90 0 149,0

279-IM 451155 2551658753 90 24 76,8

PLI17-1450939 2551785751 100 -38 209,7

8

SD-14 451394 25517081043 0 -90 110,5

SD-17 451397 25517311034 90 -60 114,9

SD-20 451397 25517311034 0 -90 131,4

SD-39 451390 25517381037 90 -72 99,8

SD-40 451390 25517381037 90 -58 113,2

SD-41 451390 25517381037 270 -72 71,2

SD-43 451390 25517381037 0 -90 187,6

SD-55 451311 25517611032 270 -82 201,8

SD-79 451317 25517161050 270 -75 213,7

Alle Zahlenwerte wurden gerundet.

Die Ergebnisse aus dem Minengebiet Plomosas zeigen weiterhin die Kontinuität höhergradiger Edel- und Basismetalle entlang des Streichens, was den Fußabdruck des schwach sulfidierten epithermalen Systems um rund 500 Meter erweitert. Die hohen Ag-Pb-Zn- sowie Ag-Werte wurden in einem Gebiet mit zahlreichen tiefliegenden Verwerfungssystemen gefunden und bestätigen das Vorkommen nicht abgebauter, oberflächennaher, hochgradiger mineralisierter Zonen für die anstehenden Anschlussbohrungen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten in Zusammenhang mit dem Projekt Plomosas wurden unter der Leitung von Marcio Fonseca, P.Geo. geprüft und/oder erstellt. Er hat der Veröffentlichung hierin zugestimmt.

Qualitätssicherungsprogramm und Qualitätskontrollverfahren (QS/QK)

Die jüngsten Bohrlöcher, die von First Majestic zwischen 2016 und 2018 abgeschlossen wurden, folgten QS/QK-Protokolle, die von GR Silver Mining geprüft und validiert wurden, einschließlich des Hinzufügens von Leer- und Standardproben in alle Probensätze, die zur Probenaufbereitung und -analyse an die Einrichtungen des Laboratorio Central von First Majestic in La Parrilla (Durango) geschickt wurden. Zusätzliche Validierungs- und Kontrolluntersuchungen wurden von einem unabhängigen Labor in den Einrichtungen von SGS de México S.A. de C.V. in Durango (Mexiko) durchgeführt. Die Analysemethoden, die bei diesen jüngsten Bohrlöchern für Silber- und Golduntersuchungen angewendet wurden, umfassten eine Brandprobe mit Atomabsorptionsabschluss für Proben mit über zehn Teilen Gold pro Million und über 300 Teilen Silber pro Million sowie einen gravimetrischen Abschluss. Blei und Zink wurden mithilfe der optischen Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma analysiert. GR Silver Mining hat keine Informationen bezüglich der QS/QK- und Analyseprotokolle von Grupo Mexico erhalten und erachtet diese Informationen zum gegenwärtigen Zeitpunkt als historisch für die Zwecke von Pressemeldungen.

Über GR Silver Mining Ltd.

GR Silver Mining Ltd. ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Mexiko, das sich mit der kosteneffektiven Erweiterung von Silber-Gold-Ressourcen in seinen Hauptprojekten am östlichen Rand des Bergbaugebiets Rosario (Sinaloa, Mexico) befasst.

Silberprojekt Plomosas

GR Silver Mining hält sämtliche Rechte und Anteile am Silberprojekt Plomosas unweit des historischen Bergbaudorf La Rastra im Bergbaugebiet Rosario. Das Projekt ist ein in der Vergangenheit produzierendes Asset, bei dem nur eine Mine, die unterirdische Silber-Gold-Blei-Blei-Zink-Mine Plomosas, von 1986 bis 2001 in Betrieb war. Das Projekt erstreckt sich über eine Grundstücksfläche von 8.515 Hektar und befindet sich in strategisch günstiger Lage innerhalb von 5 km vom Silberprojekt San Marcial im Südosten des mexikanischen Bundesstaates Sinaloa. Das Projekt Plomosas umfasst sechs Gebiete mit durchschnittlich 100 Oberflächen- und Untertage-Bohrlöchern in jedem Gebiet, geophysikalische und geochemische Daten, die den größten Teil der Konzession abdecken, sowie 16 neue Explorationsziele, von denen 11 hohe Priorität bei zukünftigen Explorationsprogrammen haben werden.

Zu den zu 100% im Besitz befindlichen Aktiva gehören alle Einrichtungen und die gesamte Infrastruktur, darunter: Zufahrtsstraßen, Vereinbarung über Oberflächenrechte, Wassernutzungsgenehmigung, 8.000 m Untertagearbeiten, Wasserzugang, 60 km – 33 KV-Stromleitung, Büros, Geschäfte, 120-Personen-Lager, Krankenstation, Lagerhäuser und Untersuchungslabor, was etwa 30 Mio. USD früherer Kapitalinvestitionen entspricht. Die früheren Eigentümer investierten etwa 18 Millionen US-Dollar in die Exploration.

Die Silber- und Goldmineralisierung in diesem Projekt weist die Alteration, die Beschaffenheit, die Mineralogie und die Lagerstättengeometrie auf, die für ein epithermales Silber-Gold-Basismetall-Erzgang-/Brekzien-Mineralisierungssystem mit geringer Sulfidierung charakteristisch ist. Die früheren Explorationen konzentrierten sich auf eine oberflächennahe polymetallische Pb-Zn-Ag-Au-Mineralisierung, die in Strukturen mit Nordwest-Südost-Ausrichtung in der Umgebung der Mine Plomosas lagert. Der von Osten nach Westen streichende Teil der Mineralisierung und die Erweiterungen für die Hauptverwerfung N-S Plomosas sind nach wie vor zu wenig erforscht. Das Silberprojekt Plomosas verfügt über mehr als 500 aktuelle und historische Bohrlöcher in sechs Gebieten – Plomosas Mine, San Juan, La Colorada, Yecora, San Francisco und El Saltito. Diese Bohrlöcher stellen eine umfangreiche Datenbank dar, die es dem Unternehmen ermöglicht, in naher Zukunft eine Ressourcenschätzung und potenzielle Projektentwicklung vorzunehmen.

Projekt San Marcial

San Marcial ist ein oberflächennahes, hochgradiges Silber-Blei-Zink-Projekt, das für einen Tagebaubetrieb geeignet ist. GR Silver Mining führt zurzeit Bohrungen beim Projekt San Marcial durch, das 36 Millionen Unzen Silberäquivalent (angezeigt) und elf Millionen Unzen Silberäquivalent (abgeleitet) enthält, und erkundet kürzlich definierte neue hochgradige Gold- und Silberziele entlang des sechs Kilometer langen mineralisierten Abschnitts des Projekts. GR Silver Mining ist das erste Unternehmen, das seit über zehn Jahren Explorationen bei San Marcial durchführt. Die Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 (San Marcial Project – Resource Estimation and Technical Report) wurde von WSP Canada Inc. am 18. März 2019 erstellt und am 10, Juni 2020 revidiert.

Plomosas und San Marcial repräsentieren zusammen ein geologisches Umfeld, das dem Bergbaugebiet San Dimas mit mehreren Millionen Unzen ähnlich ist, das früher über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren über 600 Millionen Unzen Silber und elf Millionen Unzen Gold produziert hat.

Andere Projekte

Die anderen Projekte von GR Silver Mining befinden sich in Gebieten im Umfeld von Plomosas und San Marcial im Bergbaugebiet Rosario, die für zukünftige Entdeckungen und Erschließungen attraktiv sind.

