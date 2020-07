Die Leipziger Recruiting-Agentur schnelleStelle.de sichert dem Firmenlauf in Braunschweig eine Zukunft. Dieses Jahr avanciert der Firmenlauf zum SELBSTLÄUFER.

Dass dieses Jahr etwas anders verläuft als die letzten elf Jahre, in denen der Firmenlauf in Braunschweig als große, sportliche Netzwerkparty zu erleben war, zeichnete sich bereits Anfang März ab.

Corona und Großveranstaltungen werden keine Freunde mehr

Mit einigem Aufwand haben Die Sportmacher, Veranstalter des Firmenlaufes, das Konzept auf geltende Regeln angepasst und somit eine Möglichkeit geschaffen, die Zukunft des Firmenlaufes und somit auch die der gesamten Agentur Die Sportmacher, zu sichern. Dumm nur, wenn dann wichtige Sponsoren, selber hart von der Krise getroffen, das vereinbarte Engagement nicht halten können.

„Das ist schon ein harter Schlag. Die Gesamtsituation stellt sich für uns äußerst schwierig dar. Seit Anfang März haben wir so gut wie keine Umsätze mehr und dabei schon sehr viel in unsere Events wie in den Braunschweiger Firmenlauf investiert. Für uns geht es um die Existenz und insgesamt um 10 Arbeitsplätze“, stellt Micha Rieß, Geschäftsführender Gesellschafter von Die Sportmacher GmbH, fest.

Rettung durch Leipziger Recruiting-Agentur schnelleStelle.de

Die Leipziger Recruiting-Agentur schnelleStelle.de sichert dem Firmenlauf in Braunschweig eine Zukunft. „Braunschweig hat nicht nur einen tollen Firmenlauf, sondern auch eine starke und vielfältige Unternehmenskultur. Als Agentur im B2B-Bereich ergibt es für uns absolut Sinn, hier Engagement zu zeigen. Hinzu kommt, dass wir selber ein wenig sportverrückt und für jeden Spaß zu haben sind. Seit vielen Jahren arbeiten wir nun schon mit den Sportmachern zusammen und möchten dies auch gern in Zukunft weiter tun.

Daher ist die Unterstützung des Firmenlaufes in Braunschweig nur logisch. Wir glauben an die Zukunft dieser Veranstaltungsreihe. In diesem Jahr wird der Firmenlauf zum SELBSTLÄUFER, was im Übrigen in Leipzig bereits sehr erfolgreich läuft. Ab 2021 starten wir dann gemeinsam durch beim schnelleStelle.de Firmenlauf Braunschweig!“, freut sich Marco Erbe, Gründer und Geschäftsführer von schnelleStelle.de.

Was darf man in diesem Jahr vom schnelleStelle.de SELBSTLÄUFER-Firmenlauf in Braunschweig erwarten?

„Wir möchten den Firmenlauf-Gedanken hochleben lassen. Die Netzwerke, die Freundschaften, das Wir-Gefühl und die Freude an der Bewegung haben uns in den vergangenen Jahren miteinander verbunden. Das kann uns keiner mehr nehmen. Und auch wenn das Erlebnis ein anderes sein wird, wir laufen weiter. Unter dem Motto: ‚Jeder für sich und doch gemeinsam‘ haben wir ein alternatives Eventkonzept erarbeitet. Mit echten Startunterlagen und unserem einzigartigen Firmenlauf-Kaffeepott wird es auch was zum Anfassen geben. Hinzu kommen neue Anreize zum Thema des betrieblichen Gesundheitsmanagements“, erläutert Rieß.

Dazu haben sich die beiden Sportmacher-Gründer Micha Rieß und Conrad Kebelmann, beide studierte Sportwissenschaftler, den Fitness-Kompass einfallen lassen. Ein einfaches Tool, das eine schnelle Standortbestimmung ermöglicht. Danach kann ins Training eingestiegen werden, um etwas Fitness aufzubauen und um sich auf den schnelleStelle.de SELBSTLÄUFER vorzubereiten. In nur 6 Wochen regelmäßigem Training (Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit) werden messbare Verbesserungen erreicht werden. Krönender Abschluss ist dann der 5 Kilometer-Lauf, der in Eigenregie und unter Wahrung der Abstandsregeln durchgeführt wird. Das erreichte Ergebnis wird dann direkt in den Firmenlauf-Ergebnisdienst hochgeladen und erscheint wenig später in der offiziellen Liste.

Auch in Sachen Außenwirkung haben Die Sportmacher ein entsprechendes Angebot. Wer beim schnelleStelle.de SELBSTLÄUFER mit seinem Unternehmen an den Start geht und über die eigene Teilnahme berichtet, zum Beispiel über Instagram oder Facebook, der muss einfach nur die Kanäle des Firmenlaufes markieren, um „geteilt“ zu werden.

„Auf diese Art können alle Firmen unsere Reichweite nutzen und im gesamten Wertungszeitraum, also vom 1. bis zum 30. September, Werbung in eigener Sache machen. Es ist auch möglich, mit besonders kreativen Ideen und Lösungen direkt auf uns zuzukommen. Dann lassen wir uns etwas einfallen, wie wir die Öffentlichkeit erreichen“, ergänzt Conrad Kebelmann, Chef-Organisator des Firmenlaufes.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Sportmacher GmbH

Herr Conrad Kebelmann

Dreiserstr. 4

12587 Berlin

Deutschland

fon ..: 030-3464 958 77

web ..: https://www.firmenlauf-braunschweig.de/team

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Über Die Sportmacher GmbH, Veranstalter des schnelleStelle.de Firmenlaufs Braunschweig und des SELBSTLÄUFER Braunschweig

Die Sportmacher GmbH veranstaltet deutschlandweit Firmenläufe als Netzwerkpartys. Gegründet im Jahr 2006 in Chemnitz sind die Sportmacher für die Durchführung von vier erfolgreichen Firmenläufen (Chemnitz, Leipzig, Potsdam und Braunschweig) verantwortlich.

Im Jahr 2019 bewegten Die Sportmacher mehr als 40.000 Menschen. Rund 2.500 Firmen konnten zum Laufen gebracht werden. 2020 soll die Marke von 45.000 Läufern überschritten werden, die an einem der vier Firmenläufe sowie dem TrailRunBerlin teilnehmen.

Weitere Infos zum Team der Sportmacher unter: www.firmenlauf-braunschweig.de/team

Pressekontakt:

Die Sportmacher GmbH

Herr Conrad Kebelmann

Dreiserstr. 4

12587 Berlin

fon ..: 030-3464 958 77

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.