Pickering, ON, 22. Juli 2020. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (OTC Pink: RFHRF) (WKN: A2H9TN) (Renforth oder das Unternehmen) möchte seine Aktionäre wissen lassen, dass die Exploration der Beaupré Kupfer-Silber-Entdeckung auf unserem zu 100% eigenen Marlartic West Projekt, das an das Canadian Malartic Minenprojekt in Malartic, Quebec, angrenzt, wieder aufgenommen wurde.

„Renforth hat eine Kupfer-Silber-Entdeckung, die sich über 165 m in Oberflächenproben erstreckt, was eine echte Entdeckung darstellt, es gibt keine historischen Aufzeichnungen. Die Streichlänge ist völlig offen und es wurde dort nie gebohrt. Die Entdeckung befindet sich neben Kanadas größter Tagebau-Goldmine in einem etablierten Bergbau-Camp, buchstäblich direkt neben einer Forststraße, einige Kilometer von einer regionalen Straße entfernt. Wir wissen noch nicht, warum sich diese Mineralisierung dort befindet oder wie groß das Kupfer- und Silbersystem ist, aber wir wissen, dass diese Gesteine in diesem Ort, bei steigenden Kupfer- und Silberpreisen, eine zusätzliche Exploration verdienen. Genau das werden wir also tun“, sagte Nicole Brewster, Präsidentin und CEO von Renforth.

Beaupré Kupfer-Silber Entdeckung – Zusammenfassung

Beaupré wurde zuerst mittels SOQUEM untersucht, 6 Grabproben wurden genommen mit folgenden Ergebnissen:

Probe UTM E UTM N Cu ppCu % Au Ag g/

m g/t t

B000893370231753406093,5 <0,00<0,02

5 8 5

B000893370231753406012,6 <0,00<0,02

6 9 5

B0008933702317534061131001,31 <0,002,45

7 0 5

B000893470231853406026,3 <0,00<0,02

0 9 5

B0008934702319534061808008,08 0,01 8,43

1 0

B0008934702320534061211002,11 0,01 3,56

2 0

(Siehe Pressemeldung vom 4. September 2019)

Renforth bestätigte im Sommer 2019 das Vorhandensein von Kupfer- und Silbermineralisierung bei Beaupré mit folgenden Ergebnissen:

Probe Beschreibung Ag Cu Cu %

g/t g/t

369110 Schwach verkieselte 6,62 35900,359

Arkose, ~5 mm

Quarzstockwerk, ~5%

Pyritklumpen

2427494 Quarz + sehr grobe Cha5,73 25500,255

lkopyrit

-Klumpen, enge

Verbreitung von

einem Pyrit (~5%

Sulfid

insgesamt)

2427495 Schwach verkieselte 1,75 820 0,082

Arkose mit irreg.

Quarz-Karbonat-Stockw

erk, gelegentlich

sehr grobe

Chalkopyrit-Klumpen

(Siehe Pressemeldung vom 31. Oktober 2019)

Die Arbeiten im Herbst 2019, die die Kupfer-Silber-Mineralisierung auf eine Oberflächen-Streichlänge von 165 m erweiterten, endeten wetterbedingt mit der Kartierung des Bodens, die wegen der frühen Schneebedeckung nicht abgeschlossen werden konnte. Grabproben brachten u.a. folgende Ergebnisse:

Probe Beschreibung Ag Cu Cu %

g/t g/t

B564976 Sprengschutt: 5,46 89500,895

Quarz-Karbonat

Stockwerk in

verkieselten

Sedimenten, 5% grobe

Pyritklumpen, Bornitfl

ocken

B564977 Gesprengter 3,04 63900,639

Grubenschutt:

Quarz-Karbonat

Stockwerk in

verkieselten

Sedimenten, 1%

grober

Pyrik, 1% grobe Chalko

pyrit

-Klumpen

B564993 Rostiges Quarz 8,31 87500,875

Stockwerk in

chloritischem Träger,

2%

Chalkopyrit-Streifen

B564994 Schutt aus 1,75 88900,889

Grubensprengung.

Quarz ~5 cm dick +

Stockwerk in

Grauwacke. Sehr

grobe

Pyrit+Pyrrhotitklumpen

(Siehe Pressemeldung vom 11. Dezember 2019)

Weitere Explorations-Updates

Renforth hat das zuvor gemeldete Sprengprogramm auf unserem New Alger Projekt und der Oberflächen-Goldmineralisierung der Discovery Adern, die auf 275 m der 500 m bekannten, in den Pontiac Sedimenten gelagerten und offenen Streichlänge freigelegt sind, abgeschlossen. Renforth bohrt jetzt die Discovery Adern innerhalb und außerhalb des freigelegten Areals. Das Bohrprogramm wird unter Aufsicht eines Geologen fortgesetzt, wobei ein zweiter Geologe die wieder aufgenommene Exploration bei Beaupré durchführen wird.

Außerdem erwartet Renforth die Untersuchungsergebnisse unserer Beep Mat / Prospektierungsarbeiten vom Juni 2020, die Probenentnahmen auf unseren Parbec Goldprojekt und auf unserem polymetallischen Surimeau Projekt umfassten.

Brian H. Newton, P. Geo., ist eine „qualifizierte Person“ gemäß den Richtlinien von NI 43-101 und hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Renforth Resources Inc.

Nicole Brewster

Präsidentin und Chief Executive Officer

Tel.: (416) 818-1393

Email: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

#269 – 1099 Kingston Road, Pickering, ON L1V 1B5

Deutsche Anleger:

Metals& Mining Consult Ltd.

Tel.: 03641 / 597471

Über Renforth

Renforth Resources Inc. ist ein in Toronto ansässiges Gold-Explorationsunternehmen mit 6 vollständig im Besitz befindlichen Liegenschaften mit Oberflächen-Goldmineralisierung in den Provinzen Quebec und Ontario, Kanada.

In Quebec hält Renforth die New Alger und Parbec Projekte in den Cadillac und Malartic Gold-Camps am Cadillac Bruch, die Gold an der Oberfläche und bis in eine gewisse Tiefe aufweisen. Beide Projekte besitzen in grubenbezogene und außerhalb der Gruben gelegene NI 43-101 Gold-Ressourcenkalkulationen. In beiden Fällen wurden auf beiden Liegenschaften neben dem Cadillac Bruch weitere goldhaltige Strukturen gefunden, die zusätzliche Exploration erfordern. Renforth besitzt auch Malartic West, das sich an die westliche Grenze des Canadian Malartic Minen-Projekts anschließt und sich in den Pontiac-Sedimenten befindet. Dieses Projekt ist goldhaltig und dort wurde jüngst eine Kupferentdeckung gemacht. Renforth hat das Surimeau Projekt erworben, das ebenfalls an Canadian Malartic und die südliche Grenze des Malartic West Projekts angrenzt. Surimeau beherbergt eine polymetallische Mineralisierung und stellt zum ersten Mal die Konsolidierung von vier historischen Projekten zu einem dar. Außerdem hat Renforth das zu 100% eigene, goldhaltige Denain-Pershing Projekt in der Nähe von Louvicourt, Quebec, an O3 Mining Inc. veroptioniert.

In Ontario besitzt Renforth das Nixon-Bartleman Oberflächen-Goldvorkommen westlich von Timmins, das über 500 m gebohrt, von Kanälen durchzogen und beprobt wurde. Dieses historische Projekt erfordert weitere Exploration, um die Ausdehnung der Mineralisierung zu testen.

Keine Wertpapier-Regulierungsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt oder nicht genehmigt.

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen und Informationen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Alle Aussagen, mit Ausnahme der Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtet. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie „können“, „werden“, „planen“, „erwarten“, „glauben“, „voraussehen“, „schätzen“, „beabsichtigen“ und ähnliche Wörter gekennzeichnet, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle vorausschauenden Informationen sind von Natur aus unsicher und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der spekulativen Natur der Mineralexploration und -entwicklung, schwankender Rohstoffpreise, der Risiken beim Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Erlaubnisse und der Verfügbarkeit von Finanzierungen, wie in den Wertpapierunterlagen des Unternehmens näher beschrieben, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können sich erheblich von den in den vorausschauenden Aussagen prognostizierten unterscheiden und der Leser wird davor gewarnt, sich unangemessen auf diese zu verlassen. Vorausschauende Informationen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese vorausschauenden Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der Canadian Securities Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

