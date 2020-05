VANCOUVER, 13. Mai 2020 – BetterLife Pharma Inc. (BetterLife oder das Unternehmen) (CSE: BETR / OTCQB: PVOTF / FWB: NPAT) gibt heute bekannt, dass diesen Freitag in der Fachzeitschrift Frontiers of Immunology eine unabhängige Studie veröffentlicht wird. Im Rahmen dieser Studie wurde die Anwendung von Interferon Alpha-2b an 77 Patienten mit einer milden COVID-19-Erkrankung untersucht und festgestellt, dass das Arzneimittel Interferon Alpha-2b die Beseitigung des Virus aus den Atemwegen der Patienten deutlich beschleunigt hat.

Diese Studie war Gegenstand eines Artikels mit dem Titel Interferon emerges as potential treatment for COVID-19, der in der Ausgabe der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail vom 13. Mai erschien. In diesem Artikel bemerkte Dr. Eleanor Fish, eine Forscherin beim University Health Network in Toronto und Hauptverfasserin einer der Studien: Die Bewusstseinsbildung darüber, dass Interferon eine mögliche Behandlung von COVID-19 bietet, erfolgt nur langsam; Interferon sollte für größere klinische Studien priorisiert werden.

Ahmad Doroudian, Chief Executive Officer von BetterLife, meint: Die Ergebnisse der jüngsten Studien zur Anwendung von Interferon bei COVID-19-Erkrankungen stimmen uns zuversichtlich und stützten den von BetterLife verfolgten Ansatz erneut.

BLife Pharma wird die wichtigsten Ergebnisse der Studie nach Veröffentlichung in einer Pressemeldung bekannt geben, die auf seiner Website unter abetterlifepharma.com veröffentlicht wird.

Über BLife Therapeutics Inc.

BLife Therapeutics, eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von BetterLife Pharma Inc., richtet sein Hauptaugenmerk auf die Prävention schwerer COVID-19-Erkrankungen.

BetterLife hat eine Vereinbarung unterzeichnet hat, welcher zufolge BLife Therapeutics die weltweiten Rechte (ausgenommen in der Volksrepublik China, Japan und der ASEAN-Mitgliedsländer) an der Vermarktung und am Verkauf von AntiCovir, einem potenziellen COVID-19-Therapeutikum, von Altum Pharmaceuticals Inc. (Altum) erwerben wird. Der Abschluss der Transaktion unterliegt bestimmten Vorbedingungen. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Mai 2020.

Über BetterLife Pharma Inc.

BetterLife Pharma Inc. ist ein wissenschaftsbasiertes, innovatives medizinisches Wellness-Unternehmen, das bestrebt ist, seinen Kunden qualitativ hochwertige Präventions- und Selbstpflegeprodukte anzubieten. Nähere Informationen erhalten Sie unter abetterlifepharma.com.

