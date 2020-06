Wofür benötigt man eigentlich eine Pferdeversicherung für OPs?

Bei uns Menschen werden die Kosten für eine OP im Regelfall von der Krankenversicherung getragen. Bei Tieren und insbesondere bei Pferden ist dies nicht der Fall. Eine gesetzliche Krankenkasse existiert in diesem Fall nicht. Wenn ein Pferd verunfallt oder erkrankt und in Folge dessen eine OP erforderlich wird, entstehen Kosten, welche Sie als Halter des Pferdes bezahlen müssen. Die Kosten für eine notwendige Pferde OP ohne Versicherung können schnell auf einen vierstelligen Betrag anwachsen. Hier kommt nun die Pferdeversicherung für OPs ins Spiel.

Eine Pferdeversicherung für OPs macht das finanzielle Risiko für Sie kalkulierbar. Bereits kleinere Operationen (OP) bei Pferden können hohe Kosten verursachen. Besonders dramatisch wird es dann, wenn es keine Pferdeversicherung für eine OP gibt und die Kosten nicht gedeckt werden können. Tritt ein solcher Fall ein, muss das unversicherte Pferd im schlimmsten Fall eingeschläfert werden. Eine Entscheidung über Leben und Tod, aufgrund finanzieller Aspekte, möchte sicher niemand treffen müssen.

Auf dem Markt existieren viele verschiedene Angebote an Pferdeversicherungen für OPs. Die R + V Generalvertretung Oliver Röger hat sich in den letzten Jahren immer weiter auf die Versicherung von Pferden und insbesondere Pferdeversicherung für OPs spezialisiert.

Die Pferdeversicherungen für OPs der R + V zeichnet sich beispielsweise vor allem durch eine unbegrenzte Kostenübernahme aus. Ebenfalls mit abgedeckt sind tierärztliche Leistungen (unabhängig von der GOT), Nachsorgeuntersuchungen (14 Tage), eine freie Wahl der Tierklinik, Medikamente, bildgebende Verfahren sowie viele weitere Leistungsumfänge. Das Gute ist auch, dass der Schutz weltweit gilt.

Nähere Informationen zur Pferdeversicherungen für OPs finden Sie auf der Informationsseite der R + V Generalvertretung Oliver Röger unter https://www.tier-op-versicherung.de/pferdeversicherung-op.html

