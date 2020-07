Edmonton – 16. Juli 2020 – Benchmark Metals Inc. (das Unternehmen oder Benchmark) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) und die Zentralregierung der Tahltan First Nation (TCG) freuen sich bekannt zu geben, dass eine Kommunikations- und Kooperationsvereinbarung (die Vereinbarung) für das Gold-Silber-Projekt Lawyers in der mineralreichen Region Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia unterzeichnet wurde. Das Projekt befindet sich zur Gänze (100 %) in Besitz des Unternehmens.

Die Vereinbarung bildet den Rahmen für ein Kooperationsumfeld zwischen den Vertragsparteien, das auf offenem Dialog, transparenter Kommunikation und wechselseitiger Zusammenarbeit im Hinblick auf die Explorationsaktivitäten des Unternehmens im Projekt Lawyers basiert.

John Williamson, CEO von Benchmark, meint dazu: Die heutige Ankündigung ist ein weiterer Schritt zur Festigung unserer positiven und konstruktiven Beziehungen zur Tahltan Nation. Unser Unternehmen freut sich im Zuge der weiteren Erschließung unseres Gold-Silber-Vorzeigeprojekts auf eine kooperative Zusammenarbeit mit der Tahltan Nation.

Über das Gold-Silber-Projekt Lawyers

Das von Benchmark betriebene Gold-Silber-Projekt Lawyers, an dem das Unternehmen sämtliche Anteile hält, ist ein 140 km2 großes und auf dem Straßenweg erreichbares Konzessionsgebiet, das sich rund um die historische Mine Cheni erstreckt und – in 45 Kilometer Entfernung von der erstklassigen Gold-Kupfer-Mine Kemess – in der mineralreichen Region Golden Horseshoe im nördlichen Zentrum der kanadischen Provinz British Columbia liegt. Benchmark hat die First Nations aktiv in die Projekterschließung eingebunden und als Mitarbeiter und Berater beschäftigt. Die Beteiligung der First Nations am Benchmark-Projekt hat in den vergangenen zwei (2) Jahren zum raschen Ausbau des Projekts geführt. Die folgenden, bereits veröffentlichten Ergebnisse konnten dabei erzielt werden:

– Gold-Silber-Mineralisierung nahe der Oberfläche;

– 7,0 Meter breiter Abschnitt mit 108 g/t Gold und 911 g/t Silber (Bohrkernlänge);

– 33,53 Meter breiter Abschnitt mit 5,76 g/t Gold und 128,65 g/t Silber (Bohrkernlänge);

– System mit hochgradiger Mineralisierung und Eignung zum Massenabbau;

– 5 Ressourcenerweiterungszonen und 6 Ziele im frühen Explorationsstadium für Neuentdeckungen;

– Zielexploration zur Auffindung von 1,68 Millionen bis 1,92 Millionen Unzen Goldäquivalent mit einem Goldäquivalentgehalt zwischen 1,71 und 1,73 g/t in der Cliff Creek Zone;

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über die Tahltan Nation

Die Zentralregierung der Tahltan First Nation (TCG) ist das Verwaltungs- und Regierungsorgan der Tahltan Nation. Die Iskut Band and die Tahltan Band sind für die Vertretung der Interessen der Tahltan Nation im Hinblick auf den Indian Act (Anm.: Gesetz zur Regelung der rechtlichen Situation der indigenen Bevölkerung) zuständig. Die TCG vertritt als Regierung die Tahltan Nation im Zusammenhang mit deren Rechten und Besitzansprüchen als indigene Bevölkerungsgruppe. Das Hoheitsgebiet der Tahltan Nation erstreckt sich über eine Fläche von 95.933 Quadratkilometer im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia und entspricht rund 11 Prozent der Provinzfläche.

Über Benchmark Metals

Benchmark ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Nachweis und die Erschließung des beachtlichen Ressourcenpotenzials des Gold- und Silberprojekts Lawyers gerichtet ist. Das Projekt befindet sich in der ertragreichen Region Golden Horseshoe im Norden von British Columbia (Kanada). Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQB Venture Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten der Rohstoffbranche geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

