HiTec 4.0 im Kuhstall. Lernen Sie den Umwelt- & tiergerechten Kuhstall der Zukunft kennen, an dem deutsche Wissenschaftlern, Ingenieure und Experten aus der Milchwirtschaft jahrelang gearbeitet haben.

Das Prinzip in Kurzfassung

In einem geschlossenen Stall-System werden klimatische Haltungsbedingungen wie auf einer Berg-Alm geschaffen. Höhenluft, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Dauer des Tageslichtes werden an die natürlichen Lebensverhältnisse der Kühe angepasst. Die Tiere erhalten in einem speziellen Bewegungsmodul unter anderen täglich Auslauf wie auf einer Alm und physiotherapeutische Wassertherapien.

In Anlehnung an Erkenntnisse aus dem Hochleistungssport ist ein völlig neues Hi-Tech Stallkonzept entwickelt worden, den vollautomatisch arbeitenden „Agriversa NullEmission Milchkuhstall 4.0“

(ANTA.ANMS 4.0)

Der neue Stalltyp garantiert ein Höchstmaß an Kuhkomfort, beste Tierhaltungsbedingungen, eine wesentlich bessere Tiergesundheit und damit ein längeres Leben der Kühe (8 bis 10 Kälber je Kuh) bei einer Leistungssteigerung der Milchproduktion um 10-15%.

Die Innovation des ANTA.ANMS 4.0 Kuhstall basiert im Wesentlichen auf einer neuen, komplexen „STALL-HARDWARE“, bestehend aus vollautomatischer Melk-, Fütterungs-, und Mistungstechnik und dem technisch erzeugten optimalen „Kuh-Klima mit und ohne Höhenbedingungen“, mit max. 18 Grad Celsius Stalltemperatur, ca. 70 % Luftfeuchtigkeit und bis zu 16 Stunden natürlichem Tageslicht.

Goldene Aussichten

Das ist Stoff, aus dem Anleger-Träume gewoben werden. Investieren Sie jetzt in einen explosionsartig wachsenden Zukunftsmarkt und seien Sie bei der ersten Kapitalrunde mit dabei. Der frühe Vogel fängt den Wurm: Wer sich an dieser Kapitalrunde beteiligt, schöpft nicht nur hohe Renditen ab, sondern partizipiert auch an der signifikanten Unternehmenswertsteigerung der ersten Jahre mit, wenn er nach ein paar Jahren die Investition zu hohem Wert wieder verkauft oder an einem erfolgreichen internationalen Börsengang teilnimmt. Gehen Sie jetzt an Bord, bevor sich das kurze Zeitfenster zum Einstieg wieder schließt.

Weitere Details und Referenzen finden Sie auf: www.agriversa.org

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agriversa Pro Bovis GmbH

Herr Dr. Werner Baumgart

Hermann-Elflein-Str. 17

14467 Potsdam

Deutschland

fon ..: +49 30 990 05187

web ..: http://www.agriversa.org

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Der „Agriversa NullEmissions – Milchkuhstall 4.0“ – für eine alternative, umweltgerechte und nachhaltige landwirtschaftliche Produktion! HiTec 4.0 im Kuhstall. Wir stellen Ihnen den umwelt- und tiergerechten Kuhstall der Zukunft vor, an dessen Realisierung deutsche Wissenschaftler, Ingenieure und Architekten mit Experten aus der Milchwirtschaft seit Jahren gearbeitet haben. In einem geschlossenen Stall-System werden klimatische Bedingungen wie auf einer Berg-Alm geschaffen. Höhenluft, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Dauer des Tageslichtes und Bewegungsbedürfnis werden an die natürlichen Lebensverhältnisse der Kühe angepasst. Das führt zu einer Steigerung der Milchproduktion von 10 bis 15%.

Pressekontakt:

Agriversa Pro Bovis GmbH

Herr Dr. Werner Baumgart

Hermann-Elflein-Str. 17

14467 Potsdam

fon ..: +49 30 990 05187

web ..: http://www.agriversa.org

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.