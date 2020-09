…an die Federviecher verfüttert hatte. Nervend und wahrscheinlich kurz vor einem Zuckerschock,

krächzten alle durcheinander und forderten gierig mehr. Er genoss es die Vögel zu beobachten…

… so beginnt der neue Roman von Sebastian Cohen. Nun endlich ist er da.

„Ohne Reue, 7. Duke-Roman“ ist ab sofort bestellbar.

Zum Buch: Nichts ist, wie es scheint. Nichts ist, wie es aussieht. Doch was ist die Wahrheit? Aus dem Koma erwacht, befindet Duke sich gefangen zwischen zwei emotionalen Welten. Die Ärzte behaupten, er hätte sich all die aufregenden Abenteuer lediglich eingebildet. Tapfer stellt er sich der neuen Realität, die er wie einen Drogenentzug verspürt und in ihm eine Leere hinterlässt, die grenzenlos ist. Mit einem Mal stellt Duke seine Berufung als Privatdetektiv in Los Angeles infrage und beschließt, sich neu zu erfinden. Überstürzt und ohne Plan, begibt er sich auf eine erwartungsvolle Reise, die ihn bis nach Florida führt. Es gelingt ihm, wieder eine neue Perspektive zu erkennen und er bekommt im Sonnenstaat eine Eingebung, die er umgehend in die Tat umsetzt. Doch bei der Realisierung muss Duke schnell erkennen, dass alles mit einem Preis kommt und er zu unangenehmen Entscheidungen gezwungen wird. Unvermittelt befindet er sich in einer Situation, bei der es um Leben und Tod geht.

Wird er das Ruder herumreißen können und das Ziel, welches er sich gesteckt hat, erreichen? Wer ist sein Freund, wer sein Feind?“

Sebastian Cohen gelingt es mit einer Leichtigkeit, den Leser mitzunehmen auf eine Reise voller Abenteuer. Kaum eine Geschichte ist so vielseitig wie die von Duke. Ob Thriller, Liebe oder Abenteuer, gespickt mit einer Prise Humor, dem Leser wird es nie langweilig. Ich bin jedes Mal von neuem überrascht, was Duke alles erlebt. Man fühlt, lacht und weint mit ihm. Ich freue mich riesig auf jedes Buch und hoffe, dass es noch viele Abenteuer mit ihm geben wird. (Nicole Siebert aus Reinsfeld)

Ab sofort ist das Buch in der Leseschau erhältlich!

Seitenanzahl: ca. 327

Veröffentlicht: 29.9.2020

verfügbar als:

gedrucktes Buch (11,99 EUR)

Hier geht es zur Buchbestellung:

https://www.leseschau.de/180

Und wir garantieren:

Ihr werdet nichts bereuen!

Viel Spaß damit,

Eure www.Leseschau.de

