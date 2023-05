Mit den „Zauchensee Summits“ startete 2023 ein völlig neues Veranstaltungskonzept in den österreichischen Alpen. Der Schwerpunkt im Juni: Pflegende Angehörige.

Unter dem Titel „Kraft tanken in den Bergen – Erholungstage für pflegende und betreuende Angehörige“ bieten die „Zauchensee Summits“ im Juni und September zwei Wochenenden der ganz besonderen Art. Veranstaltungsort ist die „Sportalmmm“, das Top Hotel in Zauchensee. Hotelchef Roland Dolschek zeichnet sich verantwortlich für die Entwicklung dieses spannenden Programms.

„Wir ermöglichen den Special-Summit Menschen, die tagtäglich einen außergewöhnlichen Beitrag leisten und gesellschaftlich betrachtet das Rückgrat der Pflege und Betreuung in unserem Land sind“, heißt es auf der Website der „Sportalmmm“. 35 Personen, die in der Pflege Angehöriger tätig sind, können zu einem speziellen Preis an diesen Erholungstagen teilnehmen und im Zuge der Zauchensee Summit nicht nur entspannen, sondern sich auch durch Vorträge und Veranstaltungen inspirieren lassen. Konkret steht auf dem Programm:

o Leicht umsetzbare Ideen für die eigene Gesundheit

o Vorträge und Impulse

o Mobilisation und Kinästhetik in der Pflege

o Austausch und Gespräche

o Wandern und Entspannen

Im Hotel in Zauchensee stehen Genuss und Entspannung m Vordergrund: Frühstück vom Buffet, stärkendes Mittagessen, Nachmittagssnack und Abendmenü gehören genauso dazu wie auch die Entspannung im Saunarium mit Dampfbad, Infrarotkabinen, Saunen und Fuß-Sprudelmassagebecken. Die Special-Summits werden von Partner-Unternehmen unterstützt und ermöglicht und können darum zu einem besonders günstigen Preis angeboten werden.

Mehr zu den Zauchensee Summits, einem Veranstaltungskonzept der ganz besonderen Art, finden Interessierte auf der Website der „Sportalmmm“: sportalmmm.com.

