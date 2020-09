Nikolai Schlott begeistert mit seiner Lebensfreude beim ersten internationalen Speaker-Slam in Berlin. Mit 73 Teilnehmern ist dies ein neuer Weltrekord.

Offenbach, 22.09.2020. Beim größten internationalen Speaker-Slam am 18.09.2020 in Berlin wurde der Weltrekord, die meisten Redner an einem Abend bei einem Speaker Slam, mit 73 Teilnehmern erzielt. Die Veranstaltung fand, nach New York, Wien, Hamburg und München, diesmal in Berlin statt. Sie wurde von dem deutschen Autor und Vortragsredner Hermann Scherer organisiert und weltweit live auf YouTube übertragen. Die Herausforderung der 73 Teilnehmer bestand darin, die hochkarätig besetzte Jury in nur vier Minuten von Ihrem Talent zu überzeugen. Zu den Mitgliedern der Jury gehörten unter anderem André Jünger (CEO des GABAL-Verlages) und Jörg Rositzke (Geschäftsführer von Hamburg 1). Als Teilnehmer war diesmal auch Nikolai Schlott aus Offenbach/Main mit dabei, der das Publikum mit einem außergewöhnlichen Auftritt begeisterte.

Nikolai Schlott, bekannt durch seine Youtube- und seinem Tik Tok-Kanäle, verbindet bereits seit längerem positive Lebensbotschaften mit Schlagzeug Performance. Wo Nikolai Schlott sonst andere durch seine Schlagzeug Cover zum Tanzen bringt, war er diesmal selbst derjenige, der auf der Bühne seine Rede mit einem Tanz begann – ganz ohne Musik. Dazu Jurymitglied Martina Kapral: „Nikolai kam wie ein Energiebündel auf die Bühne – voller Lebensfreude.“ Mit seinem energiegeladenen Auftritt hat er den Saal in kürzester Zeit zum Beben gebracht. Das Motto seiner motivierenden Rede: „Tanze durch dein Leben. Es ist Zeit deine innere Lebensfreude wieder zu entdecken.“ Dabei stellte er auch offen die Fragen ins Publikum: Wer ist so mutig überall zu tanzen? Wo ist die Energie hin, die wir als Kind hatten? Die Freude, durch den Tag zu tanzen, zu lachen? Seine Speaker Kollegen sagen über Schlott: „Seine Lebensfreude ist ansteckend. Seine lockere, neue, frische Art zaubert Menschen ein Strahlen ins Gesicht.“ Dazu Nikolai Schlott: „Wir haben nur ein Leben und so oft tun wir etwas nicht, weil wir Angst davor haben, was andere über uns denken. Oft bleiben wir lieber ruhig sitzen, anstatt durch unser Leben zu tanzen. Es ist Zeit mutig zu sein. Egal was im Leben passiert, wir können immer frei wählen zu tanzen und den Augenblick zu genießen – egal was andere denken.“

Nikolai Schlott ist neben seinen Aktivitäten auf YouTube und TikTok als Coach und Speaker mit den Schwerpunkten Lebensfreude und Lebensenergie sowie gesunder Umgang mit Stress tätig. Seine Vision ist es, dass jeder Mensch sein Strahlen in sich wiederentdeckt und es in die Welt bringt. Jeder soll seine positive Energie aktivieren und das innere Feuer der Begeisterung entfachen, um so dem Hamsterrad des Alltags zu entkommen.

Kontakt: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Youtube: https://www.youtube.com/c/nikolaischlott

Tiktok: https://www.tiktok.com/@nikolaischlott

