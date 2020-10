Kooperation mit der Bechtle AG, Deutschlands größtem IT-Systemhaus, zählt zu den wichtigsten Meilensteinen im weiteren Ausbau von Xelion

Xelion und die Bechtle Logistik & Service GmbH haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Ab sofort können alle Bechtle Gesellschaften in 14 Ländern ihren Kunden die innovative Cloud-Telefonielösung von Xelion anbieten. Damit rundet Bechtle das Portfolio mit einer Cloud-TK-Lösung für den Digital Workplace ab.

„Die Kooperation mit der Bechtle AG, Deutschlands größtem IT-Systemhaus, zählt zu den wichtigsten Meilensteinen im weiteren Ausbau von Xelion und ich bin sehr stolz auf diesen persönlichen Erfolg“, sagt Jan Böttcher, Country Director DACH der Xelion GmbH.

Mit Xelion kann Bechtle vor allem seinen Mittelstandskunden mit einer einfach zu bedienenden Lösung den Schritt zu einer modernen, flexiblen und ortsunabhängigen Kommunikationsplattform ermöglichen. So sind die Mitarbeiter unter Ihrer Bürorufnummer überall erreichbar, egal ob mit Softphone, Smartphone, DECT und/oder Tischtelefon. Dabei liefert Xelion 7 alles Wünschenswerte an Funktionalität, angefangen bei komplexen Call-Routings, Warteschleifen mit Positionsansage, Voicemails, Präsenzanzeige mit Outlook-Terminen, Auto-Attendant, Chat inkl. WhatsApp Integration bis hin zu Contact Center Leistungsmerkmalen wie Wallboards, Skill-Routing, Mithören/Zuflüstern, umfangreichen Reporting, Gesprächsaufzeichnung und vieles mehr. Auch die Anbindung von CRM-/ERP-Systemen kann bei Xelion durch RESTAPI, TAPI oder Scriptaufrufe ermöglicht werden.

„Mit Xelion haben wir jetzt eine weitere Telekommunikationslösung im Portfolio, die unsere Kunden auf ihrem Weg in eine moderne und digitale Arbeitswelt unterstützt“, erläutert Ralf Beck, Bereichsleitung Software Productmanagement Infrastructure, Bechtle Logistik & Service GmbH. „Der Zeitpunkt für die Kooperation ist ideal. Unsere Kunden erhalten ab sofort eine leistungsstarke Lösung, die mobiles Arbeiten schnell und einfach unterstützt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, so Ralf Beck weiter.

Weitere Informationen unter https://www.xelion.com/de/

Xelion ist seit 2008 Anbieter von hochentwickelten Kommunikationslösungen und gehört zu den Marktführern in den Niederlanden. Xelion ist noch in weiteren europäischen Ländern aktiv, zudem wurde 2017 mit der Xelion GmbH eine Niederlassung in Deutschland gegründet. Mit der multifunktionalen VoIP-Telefonanlage Xelion 7 sind alle Mitarbeiter im Unternehmen unter ihrer Bürorufnummer netzübergreifend permanent erreichbar und anrufbereit – SMS und Chat eingeschlossen. Entsprechend bündelt die bereitgestellte ,Organized Communication' die gesamte Kommunikation an einem Ort. Xelion 7 stellt dazu alle Leistungsmerkmale der modernen Kommunikation inklusive systeminterner Kollaboration und CRM-/ERP-Anbindung, dank der API und dem neu geschaffenen Marktplatz, bereit. Seinen Vertrieb organisiert Xelion ausschließlich über qualifizierte Partner.

