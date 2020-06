In „Was steckt hinter der Corona-Krise?“ dokumentiert die Autorin Monika Auer eine Energie-Aufstellung und schaut dadurch hinter die Kulissen der globalen Pandemie.

Viele Menschen sind durch die Corona-Krise in Angst und Schrecken versetzt worden. Monika Auer erzählt in ihrem neuen Buch „Was steckt hinter der Corona-Krise?“ von einem experimentellen Projekt, in dem sie einen ungewöhnlichen Blick auf die Pandemie und ihre Bedeutung wagt. Hierbei wird sie von sieben Teilnehmern begleitet. Neun Tage lang wird das Team von den Energiemustern der sogenannten Aspekte herausgefordert. Insgesamt gibt es fünf dieser Aspekte, die sich über einen Klarheitstraum, auch Traum-Yoga genannt, ergeben haben. Im Laufe der Reise erleben die Teilnehmer Emotionales aber auch Heilsames. Insbesondere haben sie Wissen über Trauma und Schmerzkörper gewonnen. Und am Ende erwartet sie im Ziel eine unverhoffte Erkenntnis.

Die Autorin Monika Auer ist studierte Chemie-Ingenieurin und arbeitete insgesamt sieben Jahren in den Bereichen Produktmarketing, Marketing sowie Unternehmenskommunikation. Anschließend wechselte sie in die Pharmaindustrie und wurde Spezialistin für Onkologie und Hämatologie. Seit 2004 ist sie Lebensberaterin und vermittelt für Menschen zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Ihre Schwerpunkte bilden unter anderem die Psychoonkologie, Trauma und Depression.

„Was steckt hinter der Corona-Krise?“ von Monika Auer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07571-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags“ und Publikations“Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self“Publishing“Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch“ und Leser“Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

