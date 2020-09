Ganzheitliches Gewichts-Management (Holistic Weight Management) für Übergewichtige: Dauerhaft zuverlässige Gewichtsreduzierung

Das Health-Startup VitalifyMe führt übergewichtige Frauen und Männer mit dem neuen Online-Programm „Gesund Plus“ zum Wunschgewicht – rundum gesund, dauerhaft und ohne Jojo-Effekt. Für das erfolgreiche Abnehmen werden dazu alle Aspekte einbezogen: von den Essgewohnheiten über die Zusammenstellung der Ernährung bis hin zu emotionalen Einflüssen. Jeder Teilnehmer wird deshalb zusätzlich von einem Health-Coach für Rückfragen und Motivation aktiv begleitet. Entwickelt wurde das VitalifyMe Coaching „Gesund Plus“ zusammen mit dem renommierten Ganzheitsmediziner für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren Dirk Wiedbrauck.

In den USA wird „Holistc Weight Management“ bereits erfolgreich praktiziert. Der neue Ansatz berücksichtigt dabei ebenso individuelle Schwächen, Ängste und Wünsche, um daraus immer wieder positive Impulse für den Weg zum Wunschgewicht zu setzen. Bei „Gesund Plus“ von VitalifyMe nutzen Teilnehmer*innen diese neuen Techniken, um so ebenfalls ihr kognitives Verhalten nachhaltig zu ändern. Rückfälle in alte Muster und emotionale Tiefs werden so sukzessive abgemildert oder sogar ganz verhindert.

Herzstück von „Gesund Plus“ ist deshalb die wöchentliche Video-Konferenz mit dem persönlichen VitalifyMe Health-Coach. Auftretende Herausforderungen und fachliche Rückfragen lassen sich so ausführlich im Detail besprechen. Ebenso erhalten Teilnehmer*innen den extra Schub an Motivation, den nächsten Schritt zum Wunschgewicht mit vollem Elan zu gehen. Darüber hinaus ist einmal im Monat eine persönliche Online-Sprechstunde mit Ganzheitsmediziner Dirk Wiedbrauck reserviert, um Rat zu medizinischen, ernährungsspezifischen oder emotionalen Sachverhalten einzuholen. Für den nach Bedarf regelmäßigen Erfolgscheck erhalten alle Teilnehmer*innen außerdem kostenlos eine Körperanalyse-Waage, die beispielsweise den jeweils aktuellen Körperfett- und Muskelmassenanteil, täglichen Kalorienbedarf und das biologische Alter anzeigt.

Die VitalifyMe Methode ist damit exakt das Gegenteil zu Diäten und Produkten, die den schnellen Erfolg versprechen, ohne die Ursachen von Übergewicht einzubeziehen. Einfach zusammengefasst: „20 kg werden nicht in drei Wochen zugenommen, also können diese auch nicht in drei Wochen abgespeckt werden.“ Auch lässt sich erfolgreiches Abnehmen nicht allein über Ernährung, Sport oder Willenskraft erzwingen. Daher geht „Gesund Plus“ sehr intensiv auf das Unterbewusstsein der Teilnehmer*innen ein, indem Techniken eingeübt werden, die ein neues Essverhalten aufbauen.

Teilnehmer*innen des Programms erreichen durch ein dauerhaft gesundes Gewicht so eine optimale Gesundheitsprävention. „Nur wer genügend und das Richtige isst, nimmt auf Dauer ab“, hebt Ganzheitsmediziner Dirk Wiedbrauck hervor. Entsprechend erlernen die Teilnehmer*innen, bewusst vollwertig zu essen und dies ohne schlechtes Gewissen zu genießen.

Zu „Gesund Plus“ gehören:

– Eigener Zugang zur gesicherten „Gesund Plus“ Plattform

– Medizinische Lernvideo-Bibliothek zur Ernährungsumstellung, Stressbewältigung & Verhaltensänderung

– Wöchentliche Video-Konferenz mit einem VitalifyMe Health-Coach

– Monatliche Online-Sprechstunde mit Ganzheitsmediziner Dirk Wiedbrauck

– Arbeitsmaterialien und wöchentliche Aufgaben zur Festigung gesunder Essgewohnheiten

– Zusendung motivierender E-Mails, Chat- und Community-Austausch

– Gratis: Körperanalyse-Waage

Die „Gesund Plus“ Coachings umfassen unter anderem:

– Emotionale Hungerattacken stoppen

– Volle Kontrolle über das eigene Essverhalten erlangen

– Jojo-Effekt dauerhaft loswerden

– Selbstvertrauen stärken

– Entwicklung gesunder Essgewohnheiten ohne einengenden Zwang

– Trainieren eines Essverhaltens, das anhält

– Moderate Bewegung und Sport

– Gesundes Leben ohne Medikamente und Schmerzen

Mehr Informationen zum „Gesund Plus“ Programm auf https://vitalify.me/programmseite/. Für eine dauerhaft erfolgreiche Gewichtsreduzierung empfiehlt VitalityMe eine einjährige Coaching-Betreuung. Das Programm ist monatlich kündbar und kostet 149 EUR / Monat.

Für Interessenten steht auf https://vitality.me/gratis ein Gratis-E-Book zur „Gesund Plus“ Methode bereit. Ebenso kann ein kostenloses Probe-Coaching mit Ganzheitsmediziner Dirk Wiedbrauck angefordert werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

VitalifyMe

Herr Nadja Clauss

Liebigstraße 16

61130 Niderrau

Deutschland

fon ..: +49 (0) 6187 900701

web ..: https://vitalify.me

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

VitalifyMe ist ein Health-Startup, das Menschen mit starkem Übergewicht (Adipositas) mit dem Online-Abnehm-Programm „Gesund Plus“ dabei unterstützt, auf gesunde Weise abzunehmen und ihr Wunschgewicht zu halten. Erlernt werden ein gesundes Essverhalten und ein positiv kognitives Kontrollverhalten, das Rückfälle vermeidet oder abmildert. Das Programm basiert auf einem ganzheitlichen Gewichtsmanagement, das physische, emotionale und soziale Bereiche mit einbezieht. Damit unterscheidet sich VitalifyMe deutlich von üblichen Diäten, Ernährungsratschlägen oder Fitnessprogrammen die auf physische Komponente abzielen. Das Programm und deren Inhalte wurden zusammen mit Ganzheitsmediziner Dirk Wiedbrauck MD & ND (Medical and Naturopathic Doctor) entwickelt, der seit über 42 Jahren als Arzt für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren tätig ist. VitalifyMe ist DACH-weit verfügbar.

