12. Februar 2020

WindowMaster erweitert Produktportfolio

Flexibel einsetzbar und kombinationsstark: Für mittelgroße Fenster in Industrie- und Gewerbehallen steht ab sofort eine neue Antriebslösung im Produktportfolio von WindowMaster zur Verfügung. Der WMU 952 bietet eine Druckkraft von bis zu 500 Newton und eine Hublänge von 400 Millimetern. Die Reversierungsfunktion sorgt für Langlebigkeit der eingesetzten Dichtungen – ein Einklemmschutz für Sicherheit in der Bedienung. Geeignet ist der neue Kettenantrieb für die aufgesetzte Montage.

Fenster gibt es in den unterschiedlichsten Varianten: von klein, leicht und schmal bis übergroß und schwer. Am häufigsten eingesetzt werden jedoch mittelgroße Fenster. Einen auf diesen Einsatzbereich abgestimmten Kettenantrieb bietet WindowMaster jetzt mit dem WMU 952. Er kommt insbesondere in Industriehallen mit schwer zugänglichen Fenstern zum Einsatz und sorgt hier für eine kontrollierte, natürliche Lüftung.

Bei einem vergleichsweisen geringen Gewicht von lediglich 2,43 Kilogramm und kompakten Abmaßen ist der neue Antrieb dennoch leistungsstark: So verfügt er über eine Druckkraft von 500 Newton. Die Kettenhublänge beträgt 400 Millimeter.

Die integrierte Reversierungsfunktion verringert bei jedem Schließen den Druck auf die Fensterdichtung und steigert damit ihre Lebensdauer. Dies gewährleistet Luftdichtigkeit. Zudem ist der Antrieb mit einem Einklemmschutz ausgestattet: Nimmt dieser ein Hindernis wahr, wird der Schließvorgang unmittelbar gestoppt und das Fenster geht in den Öffnungsvorgang über. Die Soft Close-Funktion sorgt dafür, dass sich das Fenster geräuscharm schließt.

Einfache Installation

Der WMU 952 ist vielseitig einsetzbar und lässt sich problemlos mit unterschiedlichen Fenstertypen kombinieren – von Kipp-, über Klapp- und Dreh- bis hin zu Schwingfenstern. Die Installation des Kettenantriebs erweist sich als besonders einfach und unkompliziert. Er wird aufgesetzt montiert und an die bestehenden Elektroleitungen angeschlossen, da er über 230 Volt Wechselstrom betrieben wird.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.windowmaster.de

