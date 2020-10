Der Herbst steht bevor und auch, wenn es Einschränkungen gibt, sind Veranstaltungen möglich. Zeit also, die Beachflags auszupacken und neue Kunden zu gewinnen!

Beachflags sind kompakte Fahnen, die durch ein Rahmensystem knitterfrei in Position gehalten werden und aufgrund ihrer Größe und Bauart sehr einfach auf- und abzubauen sind. Sie sind bestens geeignet, um aus Indoor- wie auch Outdoorveranstaltungen auf sich aufmerksam zu machen und sind darum auch besonders beliebt, vor allem auf Messen und anderen Großveranstaltungen.

Ob es also darum geht, das eigene Unternehmen auf einer Messe zu präsentieren oder auf einem Konzert auf Produkte aufmerksam zu machen, Beachflags sind der Blickfang, mit dem das gelingt. Aufgrund ihrer Größe und der einfachen Art, sie auf- und abzubauen, können Beachflags als Produktwerbung im täglichen Einsatz dienen, in Fußgängerzonen genauso wie in Showrooms oder auf Sportveranstaltungen.

Erfunden wurde die Beachflag, so heißt es, übrigens in Australien. Die robusten Fahnen wurden auf den Stränden aufgestellt, um auf Beach Bars und Surf Shops hinzuweisen. Durch ihre auffälligen, ansprechenden Formen und Farben erreichten die Beach Flags eine Menge Menschen und breiteten sich in Windeseile von Australien aus in die ganze Welt aus. Auch wenn ihre Bezeichnung heute noch daran erinnert, mir Stränden haben diese Werbefahnen längst nichts mehr zu tun.

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik bietet Beachflags in den verschiedensten Ausführungen an. Egal, ob „Antigua“, „Bahamas“, „Palma“ oder „Robinson“, nicht nur die Namen lassen von Sonne, Strand und Meeresluft träumen. Die robusten Ausführungen lassen tatsächlich zu, dass die Beachflags bei Wind und Wetter die Botschaft Ihres Unternehmens weitertragen. Einfach unter www.fahnenfabrik.at nachsehen und auswählen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ERSTE ÖSTERREICHISCHE FAHNENFABRIK PAUL LÖB GMBH

Herr Christoph Eder

Mühldorf 56

4644 Scharnstein

Österreich

fon ..: +43-7615-30550-0

fax ..: +43-7615-30550-22

web ..: https://www.fahnenfabrik.at/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik wurde als Handwerksbetrieb gegründet und kann auf über 90 Jahre Erfahrung in Sachen Fahnen- und Flaggenherstellung verweisen. Von Beginn an zeichnete sich das Unternehmen durch fachliche Kompetenz, ausgezeichnete Qualität, absolute Termintreue und freundliche, kompetente Mitarbeiter aus.

Das Unternehmen wurde bis Dezember 2013 in der zweiten Generation von Herr Mag. René Ender, dem Schwiegersohn des Firmengründers Paul Löb, geführt und mit 1. Jänner 2014 von Herrn Christoph Eder übernommen, der den Traditionsbetrieb im Sinne seiner Gründer weiterführt.

Die Erste Österreichische Fahnenfabrik bietet alles, was auf dem Sektor Fahnen gewünscht wird, von der klassischen Fahne über Werbebanner bis hin zu Beachflags für jeden Anlass. Lassen Sie sich vom modernen, umfangreichen Sortiment überzeugen!

