Die Grenzöffnungen sind in Sichtweite, doch weiß niemand so genau, wohin man heuer noch reisen kann. Viele Menschen haben sich auf einen Sommer zu Hause eingestellt und setzen auf gemütlich.

Der Wiedereröffnung von Baumärkten und Möbelhäusern in Österreich folgte ein Ansturm von kaufwilligen Kunden und Kundinnen. Kein Wunder, setzen die meisten Menschen doch auf „Balkonien“, wenn es um den Sommerurlaub 2020 geht. Der Grund dafür sind Unsicherheiten in Bezug auf Reisemöglichkeiten und zum Teil auch die Erkenntnisse, die sich in den vergangenen Wochen eröffnet haben: Zu Hause kann man es sich sehr gemütlich machen.

Sehr viele Österreicher und Deutsche geben nun das Budget, das für den Urlaub vorgesehen gewesen wäre, für Gartenmöbel und Wellnesszubehör aus, weiß man bei „First Class Holz“, dem Experten für Relaxliegen aus Holz. Das Unternehmen, das im oberösterreichischen Innviertel ansässig ist, entwickelt und produziert Wellnessliegen, Saunaliegen und Sonnenliegen sowohl für den Hotel- wie auch Privatbereich und setzt auf heimische Qualität.

Acht Mitarbeiter sorgen für die Planung und Erzeugung der Möbel und garantieren die perfekte handwerkliche Verarbeitung und eine robuste, langlebige Konstruktion jedes einzelnen Stücks. Wer im Zuge der Krise auf regionale Anbieter und heimisches Handwerk gesetzt hat, ist bei First Class Holz genau richtig.

Die klassischen wie auch innovativen Handwerksprodukte kann man sich nicht nur auf der Website www.first-class-holz.at ansehen, sondern auch in verschiedenen Schauräumen in Österreich und Deutschland. Der eigenen Wellnessoase steht also nichts mehr im Wege, der Sommerurlaub ist gerettet!

„Hohe Funktionalität mit tollem Design“, so lautet der Leitsatz von „First Class Holz“. DAs Unternehmen wurde 1984 gegründet und produziert seitdem innovative und erstklassige Produkte. Seit 1995 spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Herstellung von Sitz- und Liegemöbeln mit hohem gesundheitlichen Nutzen.

Oberstes Unternehmensziel von First Class Holz ist es, möglichst viele Menschen in ihrem Wohlbefinden und in ihrer Vitalität zu unterstützen. Die Bedürfnisse der Kunden nach Lebensfreude, individueller Freiheit und gesteigerter Lebensqualität stehen bei der Entwicklung der Produkte im Mittelpunkt.

