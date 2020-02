Das Ziel von Touchdown, einem Microsoft Partner Network, ist es, jedes Unternehmen, das Microsoft Dynamics 365 einsetzt, zu begleiten und ihm zu helfen, autonom zu werden.

E-Mail-Marketing wurde in einer digitalen Marketingstrategie zum Aufbau von Kundenloyalität unerlässlich. Dies ist der Hauptgrund, warum die Nachfrage auf dem Markt steigt und eine globale Lösung benötigt wird, die nahtlos in Microsoft Dynamics 365 integriert ist: Entdecken Sie Touchdown (https://www.touchdown.co/de/).

Touchdown wurde Hand in Hand in Zusammenarbeit mit Microsoft erstellt. Dies ermöglicht es einem weit verzweigten Geschäftsnetzwerk, E-Mail-Marketing- und Automatisierungskampagnen unter Verwendung ihrer CRM- und ERP-Daten zu versenden.

Touchdown erfüllt auch Microsofts Ambitionen für das Wachstum für Dynamics 365.

Hochwertige User Experience dank benutzerfreundlicher Navigation und leistungsstarker Funktionen

Die Benutzererfahrung steht im Mittelpunkt des gesamten Designs. Um Marketing- und kommerzielle Ziele schnell und effizient zu erreichen, bietet Touchdown seinen Nutzern ein Spektrum leistungsstarker und intelligenter Funktionen, um E-Mail-Marketing und Automatisierung sowohl für KMUs als auch für große Unternehmen zugänglich zu machen.

Touchdown beinhaltet die folgenden Funktionen:

Intuitiver und ergonomischer Emailbuilder mit integriertem Fotoeditor

Viele Möglichkeiten zur Kampagnen-Personalisierung auf Grundlage der CRM-Daten

Responsive E-Mail-Vorlagen sind vollständig anpassbar und entsprechen den neuesten Webdesign-Trends

Fortgeschrittene Automatisierung: Auslösen komplexer Kundenszenarien Kampagnen auf der Grundlage der CRM-Daten

Detaillierte statistische Berichte von Kampagnen können exportiert und gemeinsam genutzt werden

Völlig anpassbare Anwendung, die alle Bedürfnisse jedes Touchdown-Benutzers erfüllt

Mit mehreren Jahren Erfahrung ist Touchdown ein wichtiges Kommunikationswerkzeug, mit dem sich die Benutzer durch hochwertige, personalisierte E-Mail-Marketing- und Automatisierungskampagnen von der Konkurrenz abheben können. Mit Touchdown ist es jetzt einfacher denn je, mit den Kunden in Kontakt zu bleiben.

Eine DSGVO-konforme & sichere Applikation

Sicherheit, Kontrolle, Verlässlichkeit und die Beachtung der DSGVO haben bei Touchdown höchste Priorität. Die Anwendung wurde auf Microsoft Azure mit Blick auf die Benutzer und ihre persönlichen Daten entwickelt und basiert auf dem Konzept des Privacy by Design. Die Teams des Unternehmens haben sich gegenüber den Microsoft Dynamics 365 Partnern verpflichtet, eine sichere und DSGVO-konforme Lösung anzubieten. Die Verwendung der neuesten Microsoft-Standards in dieser Hinsicht gewährleistet auch die Beständigkeit, Geschwindigkeit und Zugänglichkeit der Anwendung.

Die erste nativ in Microsoft Dynamics 365 integrierte E-Mail-Marketinglösung

Touchdown ist die erste effiziente E-Mail-Marketinglösung, die sich dem Microsoft Dynamics 365 digitalen Ökosystem anschließt. Touchdown wurde in Europa, genauer gesagt in Frankreich, geboren.

Das Team hinter Touchdown besteht aus sich ergänzenden Talenten und Experten. Daher bietet Touchdown eine erstklassige Unterstützung, um ihre Benutzer mit E-Mail-Marketing und Automatisierung in der jeweiligen Sprache zu begleiten.

Über das Interface und die angebotenen Leistungen hinaus begleitet Touchdown alle Nutzer bei der Gestaltung und dem Versand ihrer Marketingkampagnen mit einem Hauptzweck: die Schaffung und Pflege starker Kundenbeziehungen zwischen den Unternehmen und ihrem Publikum.

The solution is also expected to have an international reach. It is available in English and will be provided in other languages of the respective market. Objective: to offer all markets a personalised solution and dedicated customer service.

Über Touchdown

Touchdown wurde aus dem Intrapreneurship innerhalb der Sarbacane Gruppe (https://www.sarbacane.com/emailing) geboren, angetrieben von seiner Leidenschaft für Innovation und seiner 20-jährigen Erfahrung in der E-Mail- und SMS-Marketingbranche.

Das Ziel von Touchdown, einem Microsoft Partner Network, ist es, jedes Unternehmen, das Microsoft Dynamics 365 einsetzt, zu begleiten und ihm zu helfen, autonom zu werden, indem wir ihm unser Fachwissen und unsere Beratung bei seiner E-Mail-Marketingstrategie anbieten.

