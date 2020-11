Diese herrlichen laktose- und/oder glutenfreien 400-g-Fertiggerichte gibt es jetzt in neuen Holzfaserschalen – entwickelt für den Europäischen Einzelhandel.

Das PURE-Sortiment ist derzeit in Deutschland, Österreich und Schweden erhältlich, ab November auch verfügbar in Frankreich.

Ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

Mit PURE gehen ein einzigartiges Geschmackserlebnis und minimaler Abfall Hand in Hand. Die patentierte Technologie bewahrt die frischen Aromen eines jeden Gerichts. Die Gerichte befinden sich in Schalen, die zu 85 % aus Holzfasern bestehen. Die dünne Kunststoff-Schutzfolie in der Schale kann nach dem Verzehr ganz einfach entfernt werden. Dadurch bleibt nur noch die Kartonverpackung übrig und Recycling wird zum Kinderspiel. So möchte Tops Foods aus den Verbrauchern richtige Recycling-Weltmeister machen.

Und das war noch nicht alles in Sachen Nachhaltigkeit: Für jeden Baum, der zur Herstellung der Schalen verwendet wird, werden zwei neue gepflanzt.

Michel Tops, Managing Director von Tops Foods, erklärt: „Plastikmüll ist ein ernst zu nehmendes Problem. Wir als Unternehmen wollten deshalb auch nicht einfach tatenlos zusehen, sondern uns der Sache annehmen. Wir setzten uns darum das Ziel, den Plastikmüll in unseren Schalen deutlich zu verringern und dadurch einen positiven Beitrag für die Umwelt und unseren Planeten zu leisten.“

Holzfaser: die Antwort auf die Herausforderung

Holzfaser entpuppte sich als die beste Lösung zur Erreichung des Ziels – unter anderem auch deshalb, weil durch den patentieren Herstellungsprozess kein Dampf oder Wasser verwendet werden muss. Es hat einige Jahre gedauert, bis die richtige Lösung gefunden wurde. Doch die Mühe war es wert. Heute stellt Tops Foods mit ganzem Stolz PURE vor: ein wirksamer Beitrag für eine nachhaltigere Welt.

Michel Tops: „Dank unserer neuen Holzfaserschalen können wir für jede Million hergestellter Gerichte 20 Tonnen Plastik einsparen! Diesen Erfolg haben wir auch der intensiven Zusammenarbeit mit unseren Partnern und bedeutenden Investitionen in unsere Prozesse und Produktionsstätten zu verdanken.“

Mehrwert für unseren Planeten und unsere Gesellschaft

Verbraucher wünschen sich leckere, frische und gesunde Gerichte, die die Umwelt schonen. Genau das wollte Tops Foods den Verbrauchern mit PURE bieten: Gerichte mit 100 % natürlichen Inhaltsstoffen, bei deren Zubereitung sowohl essenzielle Nährstoffe als auch der Geschmack nicht verloren gehen. Künstliche Zusatzstoffe und Konservierungsmittel werden schon seit Jahren nicht mehr verwendet.

Mit PURE setzt Tops Foods die Messlatte für gekühlte Fertiggerichte hoch an – sowohl in Sachen Geschmack als auch bei der Verpackung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tops Foods

Herr Ralf Van Loock

Lammerdries-Oost 26

2250 Olen

Belgien

fon ..: +3214285560

web ..: http://www.pure.topsfoods.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Eine bessere Ernährung, eine bessere Gesundheit und ein besserer Planet – dafür setzen wir uns ein. Wir leisten unseren Beitrag dafür durch unsere Clean-Label-Fertiggerichte in Verpackungen, die ihresgleichen suchen. Unsere Verpackungen sind nachhaltig und wurden aus Holzfasern und Wasser hergestellt.

