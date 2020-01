Der Digitaldienstleister TechDivision wurde von Akeneo, einem führenden Anbietern von Open Source PIM Lösungen kürzlich als offizieller Silber Partner ausgezeichnet.

Umfassende und aktuelle Produktstammdaten sind die Basis für Erfolg im E-Commerce. Je umfangreicher das Produktsortiment sowie die Vertriebskanäle, desto wichtiger ist dabei eine einfache und zentrale Pflege dieser Daten über alle Kanäle und Sprachen hinweg. Hierfür kommen sogenannte Product Information Management Systeme (PIM) zum Einsatz, die es inzwischen in nahezu alle Preisklassen gibt. Mit Akeneo steht ein äußerst leistungsfähiges Open Source PIM System zur Verfügung, das inzwischen mehr als 70.000 Installationen in 165 Ländern weltweit verzeichnen kann und damit zu den führenden Lösungen am Markt zählt. Dabei wird die Software in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen erfolgreich eingesetzt.

Die Leistungsfähigkeit von Akeneo wurde dabei unter anderem im Rahmen des sog. Market Performance Wheel für PIM Systeme, das von den Analysten von TGOA erstellt wird, durch herausragende Benotungen Anfang 2019 unterstrichen. Zudem wurde Akeneo erst kürzlich von den IDC-Analysten als Leader im Bereich der PIM Systeme ausgezeichnet.

„Es freut uns sehr, dass wir mit TechDivision einen der führenden Magento Enterprise Partner Europas vor rund einem Jahr auch als Akeneo Partner gewinnen konnten und die bisherige Zusammenarbeit in 2019 sehr erfolgreich verlaufen ist. Insofern freut es uns enorm, dass wir TechDivision als neuen Akeneo Silber Partner auszeichnen können. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit“, so Tobias Schlotter, General Manager Central & Eastern Europe bei Akeneo.

Der TechDivision CEO Stefan Willkommer fügt hinzu: „Mit Akeneo können wir unseren Kunden eine perfekte Ergänzung unserer Dienstleistungsportfolios anbieten, das gerade in Kombination mit Magento sehr gut funktioniert. Durch den Open Source Ansatz von Akeneo können wir dabei jederzeit Anpassungen und Erweiterungen vornehmen und auch die Tatsache, dass Akeneo neben einer klassischen On-Premise Variante auch als Cloud-Version verfügbar ist, unterstreicht die Zukunftsfähigkeit des Systems.“

Weitere Informationen zu TechDivision, Akeneo, Magento und den damit verbundenen Möglichkeiten finden Sie unter www.techdivision.com.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

Spinnereiinsel 3a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 221055-0

fax ..: 08031 221055-22

web ..: http://www.techdivision.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Über die TechDivision GmbH

TechDivision ist eine der führenden Webtechnologiedienstleister im deutschsprachigen Raum mit Standorten in Rosenheim/Kolbermoor und München. Als kompetenter Partner unterstützt sie seit vielen Jahren namhafte nationale und internationale Kunden wie Ritter-Sport, Eglo, Anita, GABOR, SMA oder Allianz bei der ganzheitlichen Planung, Konzeption und Umsetzung von webbasierten Technologien und Strategien.

Als Magento Enterprise Partner der ersten Stunde sowie Adobe-, TYPO3-, Neos, und Akeneo-Partner gehört TechDivision zu den führenden Adressen für anspruchsvolle E-Commerce bzw. Digitalisierungslösungen im deutschsprachigen Raum. Neben der Entwicklung auf Basis führender Technologien bietet TechDivision zusätzliche Leistungen rund um das Thema Performance Marketing wie SEO/SEA, Usability- und Conversion-Optimierung, Webtracking, sowie Strategie- und Agile-Consulting an. Aktuell beschäftigt TechDivision mehr als 100 Mitarbeiter an Standorten und Kolbermoor/Rosenheim, München, Leipzig und Hamburg. Mehr Informationen zu TechDivision finden Sie unter http://www.techdivision.com.

Pressekontakt:

TechDivision GmbH

Frau Josef Willkommer

Spinnereiinsel 3a

83059 Kolbermoor

fon ..: 08031 221055-0

web ..: https://www.techdivision.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.