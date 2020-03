Multi-Touch Screen galneoscreen hält Einzug in die Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe Neumarkt

/// Innovation, Inspiration und Interaktion ///

Medientechniken befinden sich massiv im Wandel, auch oder gerade was Lernräume angeht. Vieles, was hier noch vor einigen Jahren Standard war, wird heute kaum mehr genutzt. Stattdessen haben innovative Präsentationsmedien Einzug gehalten, die die Schulungs- und Unterrichtssituationen lebendiger bzw. erlebbarer machen und zur Interaktion einladen.

Die staatlich anerkannte und private Berufsfachschule für Altenpflege und Altenpflegehilfe (bfz) bildet nun schon seit über 20 Jahren AltenpflegerInnen und PflegefachhelferInnen aus. Die Bildungseinrichtung mit Sitz im wirtschaftsstarken Neumarkt ist bekannt als innovative Schule, die immer offen für neue Ideen ist und ihre Teilnehmer mit verschiedenen Lehrmethoden aktiv in die Gestaltung des Unterrichtes einbezieht. Als die Berufsfachschule vor der Aufgabe stand, seine Medientechnik zu modernisieren, wurde rasch ein ganzheitliches Medienkonzept ausgearbeitet und für dessen Umsetzung das Neumarkter Systemhaus SCHWARZ Computer Systeme GmbH mit an Bord geholt. Seit Ende Februar kommen hier nun zwei gigantische, interaktive Touchscreens galneoscreen zum Einsatz.

„Unser Träger, die bfz gGmbH, ist eines der größten und erfolgreichsten Dienstleistungsunternehmen in den Feldern Bildung, Beratung, personale und soziale Dienstleistungen in Deutschland“ erklärt Monika Bittner, Fachlehrerin und verantwortlich für die technische Ausstattung am Standort Neumarkt. „Klar, dass uns eine lernfreundliche, interaktive und die Kreativität fördernde Ausstattung besonders am Herzen liegt.“

/// Der Kommunikationsgigant galneoscreen ///

Für Stefan Schwarz, den Leiter der Distributionsabteilung bei SCHWARZ Computer Systeme GmbH, war schnell klar, dass das Multi Touch Display galneoscreen optimal geeignet ist, um die Anforderungen der bfz zu erfüllen.

„Durch modernste Infrarot-Sensorik mit voller Multi-Touch Funktionalität auf der gesamten Oberfläche kann der Nutzer mit dem galneoscreen und einem angeschlossenen Computer oder Tablet wie auf einem gigantischen Touchscreen per Gestensteuerung oder Dummy-Stift arbeiten“ erklärt Stefan Schwarz, und betont: „Das galneoscreen ist absolut intuitiv und einfach zu bedienen. Außerdem funktioniert es als echtes Plug-and-Play über die USB-Schnittstelle ohne zusätzliche Software und Treiber, was vor allem IT-Abteilungen freut.“

Ganz egal also, ob in kleineren Gruppen oder größeren Teams gearbeitet wird: Mit dem galneoscreen können Inhalte einfach interaktiv modifiziert, ergänzt, abspeichert und allen Beteiligten zur Verfügung gestellt werden. Dabei sind alle Dateiformate und Anwendungen denkbar, die sonst auch auf dem Computer zum Einsatz kommen: Word-Dokumente, Excel-Dateien, Powerpoint-Präsentationen, im Internet surfen, Videos abspielen oder auch sämtliche Gruppenarbeits-Programme. Zusätzlich befinden sich auf den galneoscreens „Android-on-the-chip“, wodurch der Nutzer auch ohne PC Dateien von einem USB-Stick aufrufen und im Internet browsen kann, sowie „AirServer“ für die kabellose Verbindung von iOS, Android und Windows.

/// Erfolgreiche Inbetriebnahme im bfz ///

Schon bei der Vor-Ort-Beratung mit Bestandsaufnahme des Equipments durch SCHWARZ wurde klar, dass sich nur ein Schulungsraum für die Wandmontage des 86″ gelneoscreens eignen würde. In dem zweiten Schulungsraum gab es bauliche Einschränkungen, so dass hier die mobile Lösung zum Einsatz kommt.

Die galneoscreens, die Ende Februar in Betrieb genommen und auch gleich in der Lehrerschaft geschult wurden, haben ausnahmslos begeistert. „Am Anfang war ich ja skeptisch, aber nun bin ich total begeistert“ äußerte sich eine Lehrkraft, und eine weitere: „Das galneoscreen ist wirklich innovativ, und man kann nichts kaputt machen, weil alles gespeichert ist.“

Wir freuen uns mit dem bfz über diesen Erfolg in Richtung digitale Zukunft und bedanken uns für die äußerst angenehme Zusammenarbeit sowie das in uns gesetzte Vertrauen.

Sie interessieren sich für innovative Präsentationsmedien und auch das galneoscreen? Dann laden wir Sie herzlich ein, das Large Format Multitouchdisplay in unseren Räumlichkeiten zu erleben und zeigen Ihnen gerne, wie Sie dieses optimal mit unserer Digital Signage Lösung HyScreen® kombinieren können. Kontaktieren Sie uns, am besten gleich über www.schwarz-distribution.de/kontakt oder auch gerne telefonisch unter 09181 – 48 55 122.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHWARZ Computer Systeme GmbH

Herr Manfred Schwarz

Altenhofweg 2A

92318 Neumarkt

Deutschland

fon ..: +4991814855144

web ..: https://www.schwarz.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die SCHWARZ Computer Systeme GmbH unterstützt als IT-Systemhaus mit Sitz in Neumarkt in der Oberpfalz seit 30 Jahren Kunden aus der Region, deutschlandweit sowie international.

Zum Kundenstamm zählen kleine Unternehmen, Mittelständler und große Konzerne aus den Branchen Industrie, Produktion, Handel, Handwerk, Medizin sowie Bildungseinrichtungen, Behörden, Dienstleister, Verlage, Agenturen und Privatkunden.

Durch sein umfassendes Portfolio und sein versiertes Team verfügt SCHWARZ Computer Systeme über alle Kompetenzen, um komplexe IT-Projekte zu begleiten und umzusetzen. Dabei ist SCHWARZ Computer Systeme darauf spezialisiert, seinen Kunden passgenaue und ganzheitliche Lösung zu liefern – und das stets unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Infrastruktur.

Seine Geschäfte gliedert SCHWARZ Computer Systeme in die Bereiche IT-Systeme, IT-Service, E-Business, Distribution und IT-Produktentwicklung.

Pressekontakt:

SCHWARZ Computer Systeme GmbH

Frau Sandra Scheffler-Benz

Altenhofweg 2A

92318 Neumarkt

fon ..: 091814855144

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.