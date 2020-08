Bewegungsfreiheit und Mobilität im Alter

Krankheiten, ein fortgeschrittenes Alter oder körperliche Handicaps: Treppenlifte ermöglichen es Betroffenen, selbständig und selbstbestimmt zu leben. Mit dem praktischen Alltagshelfer lassen sich mühelos die oberen Etagen erreichen.

Das können Treppenlifte

Motorisierte Haustreppenlifte sind unkomplizierte Geräte. Treppenliftschienen passen normalerweise zu den Stufen der Treppe. Die meisten Treppenlifte werden mit wiederaufladbaren Batterien betrieben, die sich automatisch über das Stromnetz aufladen. Dies bedeutet, dass diese bei einem Stromausfall weiterhin funktionieren. Einige sind netzbetrieben, haben aber im Falle eines Stromausfalls immer noch eine kleine Pufferbatterie.

Diese Vorteile bieten Treppenlifte

Mobilität

Wer kein gutes Maß an Mobilität mehr hat und beim Treppensteigen Schmerzen verspürt, der sollte auf einen Treppenlift zurückgreifen. In den meisten Fällen entlastet beispielsweise ein Handicare Treppenlift die Gelenke der Betroffenen. Um einen Treppenlift benutzen zu können, braucht es allerdings an genügend Mobilität, um selbst auf den Sitz steigen und wieder absteigen zu können.

Zudem braucht es an ausreichend Geschicklichkeit, um die Bedienelemente und die Fußstütze verwenden zu können. Es gibt zahlreiche Problemlöser wie beispielsweise einen Joystick oder einen Umschalter für Personen, die einen Steuerknopf oder eine automatische Fußstütze nicht gedrückt halten können.

Gewicht

Die meisten Treppenlifte haben maximale Gewichtskapazitäten und bieten genügend Platz für Personen mit einem hohen Gewicht.

Die zukünftige Gesundheit

Es lohnt sich, über das Hier und Jetzt hinaus über Ihre Bedürfnisse nachzudenken, bevor Sie in einen Treppenlift investieren. Wenn sich beispielsweise Ihr Zustand in absehbarer Zukunft nicht verbessert, dann sind Treppenlifte eine sinnvolle Ergänzung für die eigenen vier Wände.

Funktionsweise von Treppenliften

Die meisten Treppenlifte sind einfach zu bedienen, zu warten und zuverlässig. Es ist zwar ungewöhnlich, dass Probleme auftreten, aber es gibt einige Dinge, die Sie wissen müssen. Treppenlifte bestehen aus einem Sitz oder einer stehenden Plattform, einer Fußstütze, den Bedienelementen und der Verfolgungsschiene, entlang der sich der Lift bewegt.

Setzen Sie sich auf den Sitz, legen Sie Ihren Sicherheitsgurt an und stellen Sie Ihre Füße auf die Fußstütze. Drücken Sie die Taste oder den Hebel, um den Treppenlift in die gewünschte Richtung zu bringen und er beginnt sich zu bewegen. Treppenlifte verfügen über integrierte Sicherheitssensoren, die Hindernisse auf der Treppe erkennen – beispielsweise heruntergefallene Gegenstände. In solchen Fällen stoppt der Treppenlift automatisch, sodass Sie das Objekt entfernen können. Dies ist das einzige Mal, dass Treppenlifte auf halber Strecke anhalten.

Diese Personen profitieren von Treppenliften

Treppenlifte sind für Betroffene mit eingeschränkter Mobilität konzipiert, die Schwierigkeiten haben, Treppen hoch und herunterzugehen – zum Beispiel Menschen mit Erkrankungen wie Herzproblemen oder Arthritis, Personen mit Hüftprothesen sowie Betroffene mit deutlich eingeschränkter Kraft und Flexibilität beispielsweise nach einer Operation. Wenn sich Ihr Haus auf mehr als einer Etage befindet, können Sie mit Treppenliften in die oberen Etagen gelangen und Ihre Unabhängigkeit bewahren. Ein Ergotherapeut kann zunächst beurteilen, ob ein Treppenlift für Ihre Wünsche und Bedürfnisse geeignet ist.

Treppenlifte sind nicht für jeden Zustand oder Lebensstil geeignet und es lohnt sich, dies vor dem Kauf herauszufinden. Viele Leute, die in einen Treppenlift investieren, bedauern, dass sie keinen früher bekommen. Sie sind jedoch nicht für jede Bedingung oder jeden Lebensstil geeignet und einige Treppen können sie möglicherweise nicht aufnehmen.

