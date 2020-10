Die Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR kann zu Recht stolz sein: Ein Jahrzehnt unfallfreie Arbeitsleistung aufgrund hervorragender Qualifikation und Spezialisierung ist eine großartige Bilanz.

Unsere alltägliche Versorgung mit wichtigen Grundnahrungsmitteln wie Getreide, Mehl oder Zucker oder auch mit Medizin oder Treibstoff erfordert die Lagerung in Silos. Aber auch viele andere Industrie- und Handelszweige sind auf die riesigen Silos angewiesen: Kunststoffindustrie, Agrarwirtschaft, Bauchemie, chemische Industrie und viele andere mehr. Die Wartung und Reinigung dieser riesigen Behälter ist nicht ganz ungefährlich und gehört deshalb in erfahrene Hände. Denn viel zu oft hört man von tödlichen Arbeitsunfällen in Silos.

Arbeitssicherheit steht an erster Stelle

„Leider ist das bei vielen unserer Mitbewerber keine Seltenheit“, berichtet Matthias Natusch von der Firma Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR, der bei jedem Arbeitsunfall, der ihm zu Ohren kommt, mitleidet. Mit seinem bestens vorbereiteten und ausgestatteten Expertenteam ist er seit zehn Jahren im ganzen Bundesgebiet unterwegs, um Silos zu reinigen, instandzusetzen oder zu sanieren. „Dabei darf die Arbeitssicherheit keine Sekunde lang vernachlässigt werden“, sagt er. Für ihn und seine Kollegen ist klar, dass Sicherheit an diesen speziellen Arbeitsplätzen höchste Priorität hat. Deshalb dürfen bei der Firma Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR nur hervorragend ausgebildete Experten mit der passenden Schutzausrüstung ans Werk gehen. Denn nichts ist schlimmer als ein katastrophaler Arbeitsunfall, der nur aufgrund mangelnder oder gar fehlender Ausbildung passiert ist.

Die Kunden der Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR können sich sicher sein, dass sie keine böse Überraschung erleben werden, wenn ihr Silo gewartet oder gereinigt wird. Sie dürfen zuschauen, ohne Panikattacken befürchten zu müssen, weil bei Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR alles nach höchsten Sicherheitsstandards abläuft.

Unfälle in der Silozugangstechnik bei der Siloreinigung und Silowartungen geschehen immer wieder in Deutschland und sind sehr tragisch für alle Beteiligten. Doch sind die meisten Unfälle vermeidbare Geschehnisse. Durch Qualifizierung und sicherheitsdynamische Arbeitsdurchführung können Arbeiten an Siloanlagen sicher und unfallfrei ausgeführt werden.

Weil ihm das Thema „vermeidbare Arbeitsunfälle durch Arbeitsschutz“ sehr am Herzen liegt, ist die Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR auch beratend bei vielen Firmen tätig. Die Referenzen auf der Website https://tnt-reinigung.de/de/referenzen sprechen für sich: Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR ist der sicherste Betrieb für diese Dienstleistung.

Arbeitsschutz dank bester Ausrüstung und regelmäßigem Training

Ein anschauliches Arbeitsschutzvideo zeigt, welche Kernkompetenz Matthias Natusch und seine Mitarbeiter auszeichnet. https://tnt-reinigung.de/de/sachverstaendiger/sicherheit Mit ihrem detaillierten Sicherheitskonzept schaffen sie es als einzige, ihre Dienstleistungen unfallfrei und reproduzierbar zu erledigen. Damit alles reibungslos klappt, haben sie ein ganz besonderes Trainingssystem samt Rettungskonzept entwickelt. Die bestens ausgebildeten Spezialisten können alle in Verbindung mit diesem brisanten Job stehenden Gefährdungslagen sicher einschätzen und entsprechend handeln. Ob Schüttgüter, flüssige Inhaltsstoffe, Mehle oder Sonstiges, ob 20 oder 100 Meter Höhe des Tanks – es darf einfach nie etwas schiefgehen.

„Unsere langjährige Praxis und unser bestens ausgearbeitetes Sicherheits- und Trainingskonzept garantieren zufriedene Kunden“, so Matthias Natusch. „Kein Kunde möchte, dass während der Siloreinigung ein Mitarbeiter der beauftragten Wartungsfirma zu Schaden kommt. Und wir möchten unseren Kunden auch kein mulmiges Gefühl bescheren, sondern ausschließlich zufriedene Gesichter sehen, weil alles reibungslos, unfallfrei und fachgerecht vonstatten ging.“

Die Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR kann zu Recht stolz sein: Ein Jahrzehnt unfallfreie Arbeitsleistung aufgrund hervorragender Qualifikation und Spezialisierung ist eine großartige Bilanz. Erfolg entsteht manchmal auch durch Sicherheit – im Bereich der Silowartung auf jeden Fall.

Weiterführende Informationen für Interessierte gibt es im News-Bereich:

https://tnt-reinigung.de/de/news

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR

Herr Matthias Natusch

Baathstrasse 3

15518 Steinhöfel

Deutschland

fon ..: 033432746089

web ..: https://tnt-reinigung.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Unser Unternehmen

Zertifizierte Qualifikationen, moderne Technik, kompetente Mitarbeiter sowie ein gut durchstrukturiertes, innovatives Unternehmenskonzept zeichnen das Team um Matthias Natusch und Rico Thiedemann aus. Jede Auftragssituation wird neu analysiert und jeder Auftrag entsprechend den Kundenwünschen professionell erledigt, wobei der Schutz und die Sicherheit an erster Stelle stehen.

Unserem Team gehören Gebäudereinigungsmeister, technische Fachwirte und aufsichtsführende Höhenarbeiter sowie qualifiziertes Fachpersonal für Gaswarnmessgeräte I und II an.

Außerdem liegen Qualifikationen und Gutachten in den Bereichen Industriekletterei, chemische Anwendungs- und Verfahrenstechnik, staatlich geprüfter Desinfektor, sachverständiger Gutachter für Materialschäden, Unterweisung in Atemschutzgeräten sowie Gaswarngeräten vor.

Wir bieten anspruchsvolle Silo- und Tankreinigung für Industriekunden aller Branchen. Bei den Arbeitsorten handelt es sich meist um besonders schwer zugängliche, enge Anlagen mit oft hoher Schadstoffbelastung. Ein top ausgebildetes, qualifiziertes Team, die entsprechende Klettertechnik und eine moderne Ausrüstung bieten Schutz und die besten Ergebnisse für den Kunden.

Pressekontakt:

Natusch & Thiedemann Siloreinigung GbR

Herr Matthias Natusch

Baathstraße 3

15518 Steinhöfel

fon ..: 033432746089

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.