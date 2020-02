Rund 2.800 Aussteller werden vom 1. bis 4. März 2020 auf der Internationalen Eisenwarenmesse in Köln erwartet.

Sie stellen den Branchenvertretern aus aller Welt die Entwicklungen und Trends aus den Bereichen Industriebedarf, Befestigungs- und Verbindungstechnik, Beschläge sowie Bau- und Heimwerkerbedarf vor. Unter den Ausstellern sind auch 103 Unternehmen aus Hongkong, von denen sich 20 auf einem Gemeinschaftsstand des Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) in Halle 4.1, Stand F-040, präsentieren.

Hochwertige Werkzeuge

Qualitätswerkzeuge für verschiedenste Handwerks-, Bau- und Industriearbeiten gehören zum Sortiment von sechs der auf dem Stand vertretenen Unternehmen aus der Metropole. Darunter sind Bestech Industries Ltd., Talent-Expo International Co., Ltd. und Ying Fu Worldwide Ltd. Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen und Akkuschrauber präsentieren Flavic Tools and Equipment Limited und Hong Kong Yongka International Trading Co., Limited.

Im richtigen Licht

Für das richtige Licht bei allen Arbeitsabläufen sorgen die energiesparenden LED-Leuchten von Favour Light Company Ltd., deren Bandbreite von der Stirnlampe bis zur industriellen Beleuchtung reicht. Zu den Anbietern auf dem Gemeinschaftsstand gehören auch die Europa Hamster International Group (HK) Ltd., die Kaper Industrial Ltd. mit ihren batteriebetriebenen Leuchten, und Kingslite Technology Co. Ltd., die unter anderem Solar LED-Leuchten vertreibt.

Präzise Maße liefern die Lasergeräte und digitalen Messgeräte von Wah Tat Hardware & Tools Ltd.

Ergänzt wird das Angebot durch Ketten- und Hebelzüge von Vitali International Lifting Equipment Limited, Drehbänke, Schleif- und Fräsmaschinen von Weiss International (HK) Co., Ltd und Verbindungselemente von Wisechain Trading Ltd.. Quanta Metal Products Co., Ltd bietet formschöne und hochwertige Türklinken und Armaturen an, passende Sicherheitsschlösser finden Besucher bei Encel Tools and Products Limited.

Vom Kleber bis zur Schutzmaske

Für haltbare Verbindungen sorgen die Kleber von Pacific Connection Company Ltd., deren Portfolio durch Schmierstoffe und Aerosol-Farbsprays ergänzt wird. Ein breites Sortiment von Kabelbindern präsentiert Lung Wah Company.

Die Arbeitssicherheit steht im Mittelpunkt bei Benmart BMT Tools Ltd., Billabong Enterprises Co. Ltd und High Best Safety Protective Supplies Co., Ltd. Die Firmen produzieren unter anderem Schutzmasken und -brillen sowie Sicherheitshandschuhe.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hong Kong Trade Development Council

Frau Christiane Koesling

Kreuzerhohl 5-7

60439 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49-69-95 77 20

web ..: http://www.hktdc.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Das 1966 gegründete Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) ist eine halbstaatliche Non-Profit-Organisation zur Förderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen Hongkongs und verfügt über ein weltweites Netz von über 40 Niederlassungen. In Frankfurt ist das HKTDC seit über 40 Jahren ansässig, seit 2008 mit dem Regionalbüro für Europa.

