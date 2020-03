Grundlagen des agilen Managements – Veränderungsprozesse – Führung im digitalen Wandel

Unsere nächsten Seminare finden Sie direkt in

Stuttgart & München 15.-16.04.2020

Hamburg & Berlin 09.-10.06.2020

Düsseldorf & Leipzig 11.-12.08.2020

Buchen Sie Ihr Seminar bequem und einfach online über unser Anmeldeformular.

Zielgruppe:

> Geschäftsführer, Prokuristen und Führungskräfte

> Teamleiter, die im Vertrieb, Einkauf, HR Management oder im Controlling tätig sind

Seminarprogramm Tag 1:

Grundlagen des agilen Managements

> Welche Kultur benötigt ein schlankes Unternehmen?

> Die wichtigsten Erfolgstreiber im Lean Management

> Toyota-Produktionssystem – Lessons Learned für die eigene Branche

> Verzögerungskosten (Cost of Delay) gezielt identifizieren und reduzieren

> Aufgaben des Managements: Dynamik im Unternehmen managen

> Die Lean-Falle und wie Sie Ihr ausweichen

Sichere Umsetzung von Change-Projekten als Führungskraft

> Was bedeutet Agilität für die Zusammenarbeit und Prozesse im Unternehmen?

> Führungsaufgabe Agilität -so kommunizieren sie den digitalen Wandel im Unternehmen

> „Spielregeln“ und Kommunikationswege im Team klar definieren

> Mit Zielen führen und Ziele agil formulieren

> Teammitglieder „mit ins Boot holen“ – Agilität zur gemeinsamen Sache machen

Überzeugend Führen im digitalen Wandel

> Das Unternehmen verändern – Aufbau einer Innovationskultur

> Besonderes Augenmerk: Ängste + Widerstände + Akzeptanz

> Wie kommuniziere ich schwierige Themen und Kritik?

> Einbettung im Gesamtchange – Schnittstellenbetrachtung

> Rollen im Change-Projekt festlegen

> Flexibler Umgang mit Veränderungen im Team

> Flow schaffen und ein Pull-System etablieren

Seminarprogramm Tag 2:

Teams erfolgreich durch Veränderungsprozesse führen

> Wie funktionieren agile Teams?

> Mehr Flexibilität im Tagesgeschäft – Einsatz von agilen Techniken

> Der Mix macht´s: Kombination agiler Techniken

> Das Miteinander in agilen Teams

> Projektmanager und Scrum Master als Team-Coaches

> Wie Führung helfen kann Agilität zur Gewohnheit zu machen

> Teams im Veränderungsprozess richtig führen

Agiles Projektmanagement mit Scrum & Co.

> Wie agiles Projektmanagement funktioniert

> Was ist Scrum und wie kann es eingesetzt werden?

> Projektanforderungen im Griff: Use Cases, Burn-Down-Charts & Co.

> Projektmanager und Scrum Master als Team-Coaches

> Mit der teamzentrierten Arbeitsweise zum Erfolg

Innovationsmanagement mit Sprint & Co.

> Wie funktioniert der Google Design Sprint?

> Montag: Erstellen Sie Ihren Routenplan

> Dienstag: Neu kombinieren und verbessern

> Mittwoch: Rumble – zwei mögliche Alternativen im Test

> Donnerstag: Wie Sie Ihren Prototypen erstellen

> Freitag: Persönliches Gespräch an Stelle von Big Data

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.