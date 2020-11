Was ist der Motor für Innovationen in deinem Unternehmen?

Positioniere dich kontinuierlich im Wandel: Welche Rolle hast du bei New Work + Change?

Was ist der Anlass für Veränderung? Mit dem WHY-Prinzip positionierst du dich. Warum machen wir das alles? Was passiert, wenn nichts passiert? Ohne Innovationsmanagement bewegt sich das Unternehmen in einer Sackgasse. Systematische Planung, Steuerung und Kontrolle ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Management von Innovationen. Mit Google Sprint, Design Thinking und Scrum erlernst du innovative Techniken für deine Rolle im Lernprozess des Unternehmens.

Wie erlebe ich mich im Veränderungsprozess? Schlüssel für deine Leadership-Rolle ist die Offenheit für Unerwartetes. Stimme deine Ziele mit den Zielen für die Veränderungen ab. Kläre deine Rolle mit deinem Team. Stimmt diese Rolle mit meiner Wahrnehmung überein? Sei bereit auch loszulassen und Macht zu verlieren.

Zukunftsfähigkeit erfordert eine klare Digitalisierungsstrategie

Evolution bedeutet nach Charles Darwin, dass diejenigen Unternehmen überleben, die sich am Besten auf Veränderungen einstellen können. Der Anfang ist nicht so schwer. Es beginnt mit der Bereitschaft bewusst etwas zu tun. Sei offen für Neues. Was macht Sinn? Welche Technologie könnte unserem Unternehmen den Sprung in die Zukunft erleichtern?

Der Wandel als Dauerzustand führt auch zu neuen Formen der Zusammenarbeit. New Work: Anders miteinander arbeiten. Schaffe mehr Freiheiten im Job als Basis für die digitale Anpassungsfähigkeit im Unternehmen. Dies erfordert auch ein effizientes Prozessmanagement. Wenn du dein Unternehmen zukunftsfähig machen willst, solltest du auch interne Prozesse konsequent hinterfragen. Vieles lässt sich effizienter und kostengünstiger designen.

Welche Rolle spielen Fehler bei New Work + Change?

Unsere Seminarteilnehmer stellen häufig folgende Frage: Wie soll das Unternehmen mit Konflikten, Spannungen und auch einem Scheitern umgehen? Der Schlüssel für Hochleistungsteams ist die Fehlerkultur. Eine 0% Fehlertoleranz erstickt Innovationen und den Mut zum Ausprobieren. Systematisch aus Fehlern lernen und Vorwürfe vermeiden. Hierzu muss das Team ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Das Team sollte Antworten zu folgenden Fragen finden:

Wie oft dürfen Fehler gemacht werden?

Was verzeiht das Unternehmen? Was nicht?

Gibt es ein gemeinsames Verständnis darüber, was Fehler sind?

