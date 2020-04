SKVTechnik berichtet über Einsatzgebiete von Verdichtern. In diesem Beitrag wird das Prinzip der Flaschenabfüllung mit Unterstützung von Seitenkanalverdichtern beschrieben.

Ansatz:

Wenn Flaschen oder Gläser in industriellen Anlagen befüllt werden, dann ist der Zeitfaktor ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei der Bewertung der Effizienz dieser Befüllungsanlage.

Die Befüllung der einzelnen Behälter muss so schnell wie erfolgen, da die Gewinne der Anwender meist über die verkauften Stückzahlen realisiert werden und auch Produktionsstrecken einen bestimmten Durchsatz von befüllten Einheiten pro Zeiteinheit erfordern.

Das Problem bei der Befüllung ist nicht das Gut in den Behälter hineinzufüllen, sondern die Schwierigkeit besteht darin, die im Behälter enthaltene Luft entweichen zu lassen. Währen das Füllgut in den Behälter strömt, muss der Betreiber dafür sorgen, dass die durch das Füllgut verdrängte Luft kontrolliert entweichen kann. Wenn man nun zusätzlich innerhalb der Flasche einen Unterdruck erzeugt, dann führt das dazu, dass das Füllgut leichter und somit schneller in den Behälter oder die Flasche fließt. Hier helfen Maschinen von SKVechnik.

Eine Möglichkeit die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit ist es also, in dem zu befüllenden Gefäß einen Unterdruck zu erzeugen und so die Zeit für die Befüllung pro Einheit erheblich zu senken.

Wie wird dieser Unterdruck erzeugt?

In der Prinzipskizze ist ersichtlich, dass ein Seitenkanalverdichter einen Unterdruck im Flüssigkeitsbehälter erzeugt. Wenn die Flasche nun Kontakt an der Befüllungsöffnung hat, strömt der in der Flasche durch die stattfindende Befüllung herrschende Überdruck über ein Rohr in den darüber befindlichen Flüssigkeitsbehälter ein, unterstützt durch den dort herrschenden Unterdruck.

Im Flüssigkeitsbehälter wird die Luft, welche Flüssigkeits-Partikel enthält, abgesaugt. Über einen Flüssigkeits-Abscheider wird die Luft von einem Seitenkanalverdichter abgesaugt. Dadurch entsteht im Flüssigkeitsbehälter der notwendige Unterdruck. Der Seitenkanalverdichter wird vor angesaugter Flüssigkeit durch den Abscheider und einen zusätzlichen Filter geschützt.

Empfehlung von SKVTechnik für einen geeigneten Seitenkanalverdichter:

Für die Förderung von Luft mittels eines Seitenkanalverdichters schlägt SKVTechnik heute beispielhaft eine S9-1-530- 4 bis 7,5 kW-3 vor. Dieses Modell ist mit drei unterschiedlichen Motoren für Dreiphasen Wechselstrom erhältlich. Im 50 Herzbetrieb mit 4 kW, mit 5,5 kW, und mit 7,5 kW.

Damit erreicht die S9 bei 530 m³/h Volumenleistung einen Blasdruck von 200 mbar, 300 mbar oder 430mbar.

Die S9 erreicht einen Saugdruck von 200 mbar, 300 mbar oder 320 mbar, je nach Motorausstattung.

Das ganze schafft die neue S9 bei 400 Volt (in Dreieckschaltung). Die S9 emittiert 70 db (A) bei 50 Herz und wiegt je nach Motorausstattung bis zu 66 kg. Die S9 ist für den Dauer-Betrieb mit Frequenzumrichtern geeignet und hat einen Temperaturfühler.

SKVTechnik– Onlineshop

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SKVTechnik – Werbeabteilung

Herr Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

Deutschland

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen. Wir liefern ausschließlich Verdichter bzw. Vakuumverdichter, die von Markenherstellern produziert wurden, in Deutschland kostenfrei und versichert. In die EU-Länder liefern wir gegen geringe Aufschläge ebenfalls versichert. Überzeugen Sie sich! Profitieren Sie von unseren Einkaufskonditionen.

Pressekontakt:

SKVTechnik – Werbeabteilung

Herr Klaus Doldinger

Straßberger Str. 31

08527 Plauen

fon ..: 01727799600

web ..: http://www.skvtechnik.com

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.