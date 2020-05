Der Ruf nach einer Grund-Digitalisierung der Schulen und Grundausstattung für Schülerinnen/Schüler wird immer lauter. SCHWARZ Computer Systeme GmbH bietet IT aus einer Hand für die ganze Schulfamilie.

Die Kultusminister der Länder sind sich einig: Wegen der Corona-Pandemie wird es bis zu den Sommerferien keinen regulären Schulunterricht geben. Stattdessen ist eine Mischung aus tage- oder wochenweisem Präsenzunterricht und dem Lernen zu Hause geplant. In Sachen Digitalisierung gibt es weiterhin akuten Handlungsbedarf.

/// DigitalPakt Schule ///

Für Schulen wurden mit dem Digitalpakt bereits vor einem Jahr ~ 5,5 Mrd. EUR bereitgestellt, doch bis vor 6 Wochen hatten nach Angaben des Digitalverbandes Bitkom lediglich 12 Bundesländer einen Bruchteil davon abgerufen.

„In der aktuellen Corona-Krise wird deutlich, wie wichtig ein gut funktionierendes digitales Konzept ist, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten“ weiß Manfred Schwarz, Geschäftsführer bei SCHWARZ Computer Systeme GmbH. „Wir unterstützen bereits seit vielen Jahren Schulen und Träger bei der Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Digitalisierungskonzepte, auch schon vor Zeiten des DigitalPakts“ erklärt Manfred Schwarz.

/// Schulalltag im Ausnahmezustand ///

Seit vielen Wochen findet Schule nach dem Prinzip des Homeschoolings zu Hause statt, doch auch hier sind die technischen Voraussetzungen nicht immer ideal. Nicht alle Kinder haben einen Zugang zum digitalen Klassenzimmer, manchen fehlt schlichtweg die Technik! Technische Geräte wie Tablet, Laptop, Computer oder Drucker und auch Internetverträge sind in vielen Familien nicht auf gleichzeitige Nutzung bzw. ein ausreichend großes Datenvolumen ausgelegt.

„Seit zwei Jahren statten wir Schulen auf ihrem Weg zur Digitalen Schule mit unterschiedlichsten Lösungen aus, so auch mit dem Classroom Out of the Box, dem rollenden Klassenzimmer“ erklärt Stefan Schwarz, Leiter der Distributionsabteilung bei SCHWARZ Computer Systeme (www.schwarz-distribution.de/digitale-schule). Die Trolley-Koffer sind bestückt mit 16 Schüler- und Lehrertablets. „Aktuell verleihen wir die Geräte an Schüler, die sonst gar nicht am Homeschooling teilnehmen könnten, aber ideal ist das natürlich nicht“ erklärt der Schulleiter einer Neumarkter Schule.

/// Bund fördert Computer für Schüler mit 150 Euro ///

Für die Umsetzung der geplanten Blended Learning Variante, bei der der analoge Präsenzunterricht in der Schule und digitales Lernen zu Hause vermischt praktiziert werden, benötigt jeder Schüler Zugang zu einem geeigneten Gerät.

Dafür will der Bund insgesamt 500 Mio. EUR Soforthilfe bereitstellen und den Kauf eines Tablets, Laptops oder Computers mit EUR 150 bezuschussen.

„Dabei stellt sich immer auch die Frage nach der Organisation, denn alleine mit dem Kauf eines Gerätes ist es ja nicht getan“ gibt Stefan Schwarz zu bedenken. Man müsse sich mit dem Gerät auseinandersetzen und vertraut machen, die Programme zum Laufen bringen und diese auch kennen bzw. beherrschen lernen.

/// Die Krise als Chance für die Digitalisierung an Schulen nutzen ///

Handlungsbedarf besteht demnach auf beiden Seiten, sowohl in den Schulen, als auch bei den Schülern. Wer heute vorausschauend plant, kann zukünftig deutlich mehr von Synergieeffekten profitieren. In vielen Schulen soll absehbar Bring Your Own Device (BYOD) durchgesetzt werden. Dann muss jeder Schüler ein eigenes Gerät mit in die Schule bringen, um dort digital zu arbeiten. „Optimal wäre gerade jetzt, wenn in den Schulen die ,Fäden der Neuanschaffungen‘ zusammenlaufen und sichergestellt ist, dass die neuen Geräte den schulischen Anforderungen entsprechen bzw. optimal kompatibel sind. Außerdem kann eine Schule, die auf einen Schlag mehrere Geräte bestellt, einen günstigeren Stückpreis erzielen, als Eltern, die nur ein Gerät kaufen“ erklärt Stefan Schwarz.

Das Systemhaus berät Schulen, Träger und Familien bei der richtigen Wahl eines Tablets, Laptops oder Computers. Sowohl bei Sammelbestellungen als auch bei Einzelgeräten wird dazu immer der beste Preis direkt beim Hersteller angefragt.

Als ortsansässiger PC-Spezialist mit Ladengeschäft bietet das Neumarkter Unternehmen darüber hinaus IT-Service immer persönlich und zum Festpreis an. Ganz egal, wo Sie Ihr Gerät gekauft haben, von welchem Hersteller es ist oder welche Anforderungen Sie haben: Die Servicetechniker reparieren, warten und rüsten auf! Darüber hinaus kümmern sich die PC-Spezialisten um die Installation von Betriebssystemen, Virenschutz und die Sicherung Ihrer Daten.

/// IT auf ganzer Linie – und alles aus einer Hand ///

Die Coronakrise hat zu einem echten Schub in Sachen Digitalisierung an Schulen geführt. Dennoch bleibt viel zu tun, damit die ,volle Kraft voraus‘ nicht wieder verpufft und alle Schüler gleichermaßen profitieren! Die IT-Experten der SCHWARZ Computer Systeme GmbH begleiten Sie auf dem Weg der Digitalisierung und bieten Ihnen sowie Ihrer Schulfamilie maßgeschneiderte Lösungen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SCHWARZ Computer Systeme GmbH

Frau Manfred Schwarz

Altenhofweg 2 A

92318 Neumarkt

Deutschland

fon ..: +4991814855144

web ..: https://www.schwarz.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die SCHWARZ Computer Systeme GmbH unterstützt als IT-Systemhaus mit Sitz in Neumarkt in der Oberpfalz seit 30 Jahren Kunden aus der Region, deutschlandweit sowie international.

Zum Kundenstamm zählen kleine Unternehmen, Mittelständler und große Konzerne aus den Branchen Industrie, Produktion, Handel, Handwerk, Medizin sowie Bildungseinrichtungen, Behörden, Dienstleister, Verlage, Agenturen und Privatkunden.

Durch sein umfassendes Portfolio und sein versiertes Team verfügt SCHWARZ Computer Systeme über alle Kompetenzen, um komplexe IT-Projekte zu begleiten und umzusetzen. Dabei ist SCHWARZ Computer Systeme darauf spezialisiert, seinen Kunden passgenaue und ganzheitliche Lösung zu liefern – und das stets unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Infrastruktur.

Seine Geschäfte gliedert SCHWARZ Computer Systeme in die Bereiche IT-Systeme, IT-Service, E-Business, Distribution und IT-Produktentwicklung.

Pressekontakt:

SCHWARZ Computer Systeme GmbH

Frau Sandra Scheffler-Benz

Altenhofweg 2A

92318 Neumarkt

fon ..: 091814855144

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.