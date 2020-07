Solevernebelung mit Ultraschall – Inhalation mit Solelösung, ein Gewinn für die Gesundheit

Die positiven Wirkungen des Saunierens auf den menschlichen Körper sind hinlänglich erforscht, bewiesen und bekannt. Immer mehr Menschen möchten gerade in diesen Zeiten ihr Immunsystem in Schwitzkabinen trainieren und stärken, entspannen und entgiften. Täglich oder so oft wie möglich etwas für die eigene Gesundheit tun – auch durch bewusstes Atmen können wir schon viel erreichen.

Doch gerade die Atemwege, die derzeit in Gefahr geraten können, benötigen mehr: die Luftwege sollen gereinigt, befeuchtet, durchblutet und somit soll Entzündungen und Infekten entgegengewirkt werden. Nicht nur Viren, sondern auch Bakterien, Pollen, Staub und trockene Luft sowie Schadstoffe wie Zigarettenrauch sollen wirkungsvoll und doch natürlich bekämpft werden. Hierzu drängt sich die Soletherapie sprich die Salzinhalation gerade zu auf. Asthma, COPD, Heuschnupfen, Husten, Allergien und Beschwerden im Bronchialtrakt waren und sind Gegenstand vieler wissenschaftlicher und klinischer Studien im Bezug auf Therapien z.B. mit Solevernebelung. Salz ist ein natürlicher Stoff ohne Nebenwirkungen in diesem Bereich. Das Wissen um die Heilkraft von Sole ist sehr alt: in Ägypten wurde in Sole gebadet, in Rom wurde es getrunken, und um 1840 entdeckte ein Mediziner, dass Salzminenarbeiter viel seltener an Bronchialleiden litten. Doch auch Neurodermitis, Schuppenflechten und Exzemen wird mit Solebädern erfolgreich begegnet. Lungenärzte der Deutschen Lungenstiftung e.V. Hannover (https://www.lungenaerzte-im-netz.de) raten zu häufiger Soleinhalation, denn die Schleimlösung wird verbessert und Abhusten wird erleichtert. Auch ist deshalb allgemein ein steigender Trend zu Salzgrotten zu verzeichnen.

Wir im Saunabau Geiger setzen daher auf ein nahezu heimisches Produkt: den patentierten Saltair Solevernebler, Made in der EU. Der Solevernebler arbeitet mit Ultraschall und zerstäubt mikroskopisch fein die Solelösung. Diese muss unjodiert und frei von sonstigen Zusätzen sein, vor allem dürfen keine ölhaltigen Substanzen zugeführt werden. Synthetische Aromastoffe sind für die Atemwege sogar eher kontraproduktiv. Der Solenebel legt sich angenehm auf die Haut und gelangt über das Einatmen in die Luftwege. Egal ob ein Saltair in eine Sauna, in eine Infrarotkabine, in eine Dusche oder in einem (Ruhe-)Raum installiert wird, die Wirkung ist stets die gleiche. Daher bieten wir im Saunabau Geiger Solevernebelung in die Projektplanung oder zum einfachen Nachrüsten an. Je nach Raum- bzw. Kabinengröße variieren die Vernebelungsleistungen. Auch für Kinder und sogar für Pferde ist die Solevernebelung geeignet. Unsere Saltair Solevernebler sind eine hervorragende Alternative zu Geräten mit Atemmaske, die nicht Jedermann`s Sache sind und nur wenig Wellnessgefühl aufkommen lassen. Herkömmliche Luftbefeuchter sind im Übrigen wahre Keimschleudern. Sole-Rauminhalationen lassen eine Verbreitung von Pilzen und Bakterien praktisch nicht zu. Somit ist eine Solevernebelung auch für Babies und Hochbetagte gleichermaßen geeignet.

Unser Solevernebler hinterlässt keine Kalkspuren auf dem Gerätegehäuse. Holz nimmt keinen Schaden durch Solenebel, und alle Ablagerungen sind einfach mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Die Ultraschalltechnologie verbirgt sich in einem V4A-Edelstahlbehälter. Bei jedem Vernebler ist eine Fernbedienung mit Batterie dabei sowie ein Steuerteil, ein Netzteil, eine erste Salzausstattung und eine Beschreibung zur Herstellung der Sole. Die Einschaltdauer kann zwischen 30 und 60 Minuten betragen. Bei Unterschreiten der Flüssigkeitsfüllmenge schaltet sich der Saltair sicher selbstständig aus.

Entscheiden Sie sich für eine entspannende Wellnesstherapie, am besten in Verbindung mit Heilwärme bis max. 80°C. Doch selbstverständlich kann der Saltair auch solitär im Raum genutzt werden, Sie benötigen dazu lediglich eine Steckdose.

Sauna, Sole und Corona: Die Sars-Cov-2-Viren sind dem Anschein nach wärmeempfindlich. Möglicherweise werden diese Viren während Saunagängen im oberen Atemtrakt inaktiviert. Durch Immuntraining in Form von Hitze- und Kältereizen im Wechsel werden Killerzellen des Immunsystems aktiviert, sich neuer Eindringlinge anzunehmen. Das Immunsystem arbeitet besonders gut bei erhöhter Körpertemperatur, weshalb Fieber eine geniale Erfindung des Körpers ist. Moderne Solevernebelungsgeräte erzeugen solch feine Tröpfchen, dass sich Wirkungen bis tief in die Lunge nachweisen lassen. (Quelle Prof. Dr. med. Resch, Interview Haus+Wellness S. 183 mit Verweis zu Quellen und Studien).

Fragen Sie Ihre Ultraschall-Solevernebelung bei Saunabau Geiger an. Verkaufspreis GP SALTAIR V230: Euro 1.190,00 inklusive Mwst, Lieferung kurzfristig und frei Haus bundesweit, zum Selbsteinbau. Lieferumfang 7-teilig plus Bedienungsanleitung und Bohrlehre.

Mehr zu Saunabau Geiger finden Sie hier: www.Saunabau-Geiger.de

