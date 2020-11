Robert Franz Online Shop im neuen Design ab sofort online.

Der Robert-Franz-Shop im Internet wurde einem kompletten Relaunch unterzogen. Ziel des Shop-Betreibers war es, die Website noch übersichtlicher und informativer zu gestalten. Angeboten werden im Robert-Franz-Shop unter https://robert-franz-naturgut.de aber weiterhin ausschließlich original Produkte von Robert Franz wie DMSO-Tropfen, Vitamine und verschiedene Tee-Sorten.

„Es war einfach an der Zeit, unser Design auf den neuesten Stand zu bringen“, sagt der Shop-Betreiber. „Kunden haben bestimmte Erwartungen, wie ein Shop online aussehen soll. Und denen wollen wir mit unserer neuen Gestaltung Rechnung tragen.“ Ein zweiter wichtiger Punkt für den Relaunch sei: Websites müssen heutzutage responsive sein. Das heißt: Sie müssen auf allen Geräten gleich gut funktionieren und gleich gut aussehen. Laut dem Bundesverband Digitale Wirtschaft rangieren PC und Laptop zwar noch auf Platz eins, wenn es um das Surfen im Internet geht. Aber das Smartphone holt seit Jahren auf und liegt unter der Woche mit 79 Prozent nur noch drei Prozent hinter dem Computer, wie eine Studie aus dem Jahr 2019 belegt. „Diesem Trend können wir uns nicht verschließen“, weiß Semmler.

Die Produkt-Seiten wurden im Zuge der Neugestaltung des Robert-Franz-Shops ebenfalls überarbeitet. Nährstoffe, Inhaltsstoffe und alle weiteren Angaben zu den Nahrungsergänzungsmitteln und Tee-Sorten sollen nun auf einen Blick für den Kunden erkennbar sein. Und mit der neuen 360-Grad-Ansicht können die Produkte nun ganz genau und von allen Seiten in Augenschein genommen werden. „Das ist ein Mehrwert für unsere Kunden“, zeigt sich der Geschäftsführer überzeugt.

Den Weg zurück zur Natur finden

Die Nachfrage nach den original Produkten von Robert Franz sei groß. Robert Franz inspiriere dazu, sein Wohlbefinden in die eigene Hand zu nehmen. Robert Franz, der seit vielen Jahren nur noch barfuß durch die Welt geht, möchte Menschen ermutigen, ihren Weg zurück zur Natur zu finden. Dabei will er sie mit seinen Produkten unterstützen.

Versandt werden die original Produkte, die im Robert-Franz-Shop erstanden werden können, nicht nur nach Deutschland, sondern in alle Länder Europas. „Wenn wir die Produkte auf Lager haben, wird die Bestellung in der Regel innerhalb eines Tages fertig gemacht und rausgeschickt“, sagt der Geschäftsführer. Ab einem Mindestbestellwert von 60 Euro sei der Versand sogar frei in Deutschland.

Im Robert-Franz-Shop werden alle gängigen Bezahlmöglichkeiten angeboten. Ob Paypal, Vorkasse (Bezahlung per Überweisung), Kauf auf Rechnung, Klarna oder Kreditkarten – „unsere Kunden haben die freie Wahl“, betont der Shop-Betreiber.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Robert Franz Naturgut

Herr Fabian Semmler

Lauterburgstraße 11

70469 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 0711 365 369 49

web ..: https://robert-franz-naturgut.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Robert Franz Naturgut – Shop & Produkte ist offizieller Händler von Robert Franz Produkten. Der Shop bietet ausschließlich den Verkauf online über den Web-Shop an.

