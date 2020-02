Das Unternehmen PVE erobert mit seinem gläsernden 360-Grad-Panoramaaufzug den europäischen Markt. Der Aufzug funktioniert mit der Kraft der Luft und garantiert Bewohnern Mobilität und Unabhängigkeit.

Die neuste Entwicklung des Unternehmens PVE revolutioniert die Möglichkeiten intelligenter Wohnraumgestaltung und begeistert damit Innenarchitekten und Bauplaner: Der pneumatische Vakuumaufzug.

PVE, Pneumatic Vacuum Elevators and Lift S.L. ist die neue europäische Tochtergesellschaft des im Bereich pneumatische Aufzüge weltweit führenden Designers und Herstellers Pneumatic Vacuum Elevators LLC (Miami, Florida).

Die Innovation, mit der das Unternehmen nun auf dem europäischen Markt Fuß fasst, ist ein gläserner Aufzug mit 360-Grad-Panoramablick, der nicht nur einen ungestörten Blick auf die gesamte Umgebung ermöglicht, sondern darüber hinaus dank ausgeklügelter Vakuumaufzug-Technologie mit der Kraft der Luft funktioniert.

Dieser kreisförmige minimalistische Aufzug ist ein eleganter Blickfang, erhältlich in drei verschiedenen Größen und geeignet für mobilitätseingeschränkte Personen. Er beendet die Ära der geschlossenen und beengten Aufzüge und bietet seinen Benutzern durch die ungestörte Verbindung zur Umgebung ein Gefühl der Offenheit und Freiheit. Der pneumatische Aufzug von PVE ist ein vertikales Transportmittel, das durch sein elegantes und bautechnisch geschicktes Desing den perfekten Aufzug für Architekten darstellt.

Statt der Herausforderung, einen Aufzugsschacht möglichst unauffällig unterzubringen, wendet PVE das Blatt und verwandelt den Aufzug für die Wohnung in einen attraktiven Blickpunkt, der jedes Bauprojekt mit innovativer Eleganz abrundet.

Seine runde Form harmoniert sensationell mit klaren modernen Linien. Zugleich bietet dieses ergonomische Desing auch praktische Vorteile, so kann ein PVE Lift beispielsweise problemlos im Innern einer Wendeltreppe plaziert werden.

Neben der Designkomponente sind auch bautechnische Merkmale des Aufzugs für Architekten von grundlegender Bedeutung. Der pneumatische Vakuumaufzug von PVE hat die Besonderheit, dass er aufgrund der Vakuumtechnologie ohne Maschinenraum auskommt und daher äußerst platzsparend ist.

Diese für die Architektur richtungsweisende Entwicklung ist ein Aufzug, der sich sich perfekt für die Installation in Wohnbauten wie Einfamilienhäusern oder mehrstöckigen Appartments eignet. Der Vakuumsaufzug fügt sich harmonisch in jede denkbare Wohnumgebung ein und vereint zudem noch viele bautechnische Vorteile. Erhältlich ist der Aufzug in fünf eleganten Farbvarianten, aus denen sich individualisierte Designmöglichkeiten ergeben.

Da er keine Grube benötigt, sondern auf dem Boden und im oberen Teil des Gebäudes installiert wird, kann der Aufzug schnell und unkompliziert innerhalb von 48 Stunden installiert werden. Die niedrigen Energie- und Betriebskosten sind ein Pluspunkt, der den Benutzern langsfristig ein angenehmes Wohnerlebnis garantiert.

Die moderne Architektur steht neben den klassischen Anforderungen auch vor der Herausforderung, Ansprüche an die Nachhaltigkeit ihrer Installationen zu erfüllen. Auch in diesem Gesichtspunkt nimmt der neue Hauslift von PVE eine Vorreiterrolle ein, da er dank der pneumatischen Antriebstechnik ohne Öl, Schmiermittel, Fette oder andere schädliche Materialien auskommt. Dies führt zu einer geringeren Umweltbelastung sowie einer einfachen Wartung und steigert die langfristige Zufriedenheit seiner Benutzer.

Der Vakuumlift ist nicht nur im ökologischen Sinne nachhaltig, sondern verwandelt den Bau auch in eine zukunftssichere Investition für seine Bewohner: Treppen, die beispielsweise im Alter oder für bewegungseingeschränkte Personen ein Hindernis darstellen, können einfach und elegant umgangen werden und auf diese Weise die Mobilität aufrechterhalten. Die neue Art von Aufzug wird zur tragenden Säule einer verantwortungsbewussten und zukunfzukunfsorientierten architektonischen Planung, die die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit seiner Nutzer fördert.

Die pneumatischen Panoramaaufzüge von PVE stellen damit eine innenarchitektonische Innovation dar, die außergewöhnliche Eleganz mit bautechnischer Genialität, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit kombiniert, und damit international Maßstäbe setzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dinamiq

Herr Gustavo Melero

Calle Nuestra Señora de Begoña 17

28021 Madrid

Spanien

fon ..: +34 915 47 29 99

web ..: https://vakuumaufzug.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

