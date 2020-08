Einzigartige Cloud-Software von Kajinga auf dem Markt!

Auf der einen Seite nutzt Kajinga ganz bewusst weltweit führende Software-Lösungen wie WordPress und Elementor als technische Basis; auf der anderen Seite aber auch noch weitere sinnvolle Funktionen um letztlich das Internet-Business so einfach wie möglich zu halten. Eine einzigartige Kombination! Die Software von Kajinga ist die erste und weltweit einzige, mit der innerhalb von 60 Sekunden ein komplettes Internet-Business online ist. Man entscheidet einfach nur, wie der Funnel heißen soll und eine knappe Minute später ist man mit einem vollständigen Online-Business im Netz! Kurz: Bei Kajinga starten man dort, wo all‘ die anderen Coachings und Kurse enden. Man beginnt die Online-Karriere mit einem komplett fertigen Business oder vereinfacht ein bestehendes Business und spart nebenbei noch locker 500 Stunden wertvolle Zeit die man anderweitig sinnvoll im Business oder auch zum eigenen Wohlbefinden nutzen kann. Einfach und genial; fast ein Muss must to Have! Auch ein Traffic und Conversion Coaching ist mit enthalten. Ohne das notwendige Wissen ist nämlich auch die beste Software nur die Hälfte wert. Deshalb bietet Kajinga eins der umfassendsten Coaching-Programme mit an, das im deutschsprachigen Raum seinesgleichen sucht. Der 9-Wochen-Video-Kurs wird am ersten Tag der Software-Nutzung komplett freigeschaltet. Dazu kommen regelmäßige Live-Workshops in Berlin, Stuttgart sowie rein online, wöchentliche Frage-und-Antwort-Webinare und ein Premium-Support samt einer aktiven Facebook-Gruppe für den direkten Austausch. Einige Highlights der Software: Der beste Baukasten am Markt. Wer Kajinga hat braucht KEINE weitere Software mehr.Dies gilt auch und insbesondere für den Webseiten-Baukasten, der auf der weltweit führenden Lösung Elementor basiert und mit zahlreichen weiteren Funktionen und Hacks extrem aufgewertet wurde. Profi-Splittesting voll integriert. Ein Feature, dass Fortgeschrittene und Profis lieben werden. Auch eine vollwertige Splittest-Lösung ist in Kajinga mit integriert. Mit dieser Software können Multi-Varianten-Tests sogar INNERHALB einzelner Webseiten gemacht werden und so die Webseiten permanent vollautomatisch verbessern. Ein großer Vorteil von Kajinga ist das es nur EIN zentrales System gibt und über diesen zentralen Zugang man zu allen Seiten aber auch zu verschiedenen Plattformen, über die Inhalte ausgeliefert werden, sofortigen Zugang hat. Fertig eingerichtetes Zahlungs- und Affiliate-System! Voll integriertes Email-Marketing-System mit unbegrenzt Emails und Newslettern! Performance-Hosting mit täglichen Backups, Updates etc.! Natürlich voll DSGVO-konform! Bestes Profil-Caching-Tool WP Rocket. Automatische Bild-Optimierung durch Imagify. Hackerschutz. SSL und vieles vieles mehr. Hier geht’s gratis zur Kajinga-Software-Demo.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kajinga

Herr Bernd Seiler

Oberdorfstr. 47

72270 Baiersbronn

Deutschland

fon ..: 074426040046

web ..: https://digitalisierungs-schub.kajinga.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pressekontakt:

Kajinga

Herr Bernd Seiler

Oberdorfstr. 47

72270 Baiersbronn

fon ..: 074426040046

web ..: https://digitalisierungs-schub.kajinga.com/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.