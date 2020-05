Kinderbetreuung durch Omas aus der Nachbarschaft. Super Granny Personalvermittlung verbindet Familien mit Omas in Frankfurt, um eine ergänzende Kinderbetreuung Zuhause zu ermöglichen.

FRANKFURT: Die Highlights im Ruhestand: Kaffeekränzchen, Stadtbummel, vielleicht eine kleine Reise und ansonsten nur jede Menge Ruhe… Die heutige Generation Gold erwartet mehr, nicht nur finanziell, sondern auch vom Leben nach dem Job!

Für all jene die auch im Ruhestand nicht plötzlich rasten wollen, schafft David Gathof mit seinem generationsübergreifenden Geschäftsmodell „Super Granny- Kinderbetreuung durch Omas aus der Nachbarschaft“ langfristige, wertvolle Verbindungen mit sozialem Mehrwert für alle.

Familie und Beruf unter eine Hut zu bringen ist die große Herausforderung, der sich Eltern heute stellen müssen. Besonders wenn Oma und Opa nicht in der Nähe wohnen und unterstützen können. Kita Plätze sind rar und viele Öffnungszeiten zu unflexibel. Gerade, wenn beide Eltern berufstätig sind, kann das Familienleben mit dem Berufsalltag im Spagat stehen.

David Gathof bringt mit seinem Unternehmen „Super Granny Personalvermittlung“, beide Generationen zusammen und schafft Win-Win Situationen für Eltern und Best Ager. Die Damen im Ruhestand können ihre neue Freizeit, mit mehr Leben füllen, in dem Sie zeitweise die Kinderbetreuung übernehmen und erhalten außerdem einen Nebenverdienst mit Familiengefühl. Für die Familien ist die Patenoma eine wertvolle und erfahrene Unterstützung. Im Fokus steht die vertrauensvolle, persönliche Verbindung zwischen Familie und Leihoma. David Gathof schenkt sowohl den Wünschen der Familien, als auch den Wünschen der Super Grannys Gehör. Er schult zum Beispiel im Bereich Erste Hilfe, informiert sich über Bedarf und Interessen und führt dann die besten Matches zusammen.

Interessierte können sich unverbindlich über die Webseite von Super Granny Personalvermittlung oder auch telefonisch unter +49 1625 8470 43 informieren und beraten lassen.

Super Granny Personalvermittlung verbindet Familien mit Omas aus der Nachbarschaft in Hessen, um eine ergänzende Kinderbetreuung Zuhause zu ermöglichen.

Das Start-up wurde von David Gathof 2019 in Frankfurt am Main gegründet und zeichnet sich durch persönliche, individualisierte und erfolgsbasierende Personalsuche aus. Im Fokus steht die vertrauensvolle, persönliche Verbindung zwischen Familie und Leihoma.

