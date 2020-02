Reflektieren. Auffallen. Begeistern….Der reflektierende PVC Banner von Banner King bedient sich einem ähnlichen Prinzip wie Verkehrsschilder in der Nacht und wirft schon leichte Lichtstrahlen zurück.

Das reflektierende Material mit Wabenstruktur ist neu und gewinnt zunehmend an Popularität. Ob an Fassaden oder Bauzäunen, am Straßenrand oder im Stadtverkehr, unser reflektierender Banner ist hervorragend geeignet, vorbeifahrenden Autofahrern ihre Botschaft aufmerksamkeitsstark zu präsentieren. Die Anwendung kann dabei in vielerlei Hinsicht genutzt werden: für Event- und Werbebanner, als Fassadenposter, für Gerüstplanen, Sportplatzwerbung, Bauzaunbanner, Straßenbanner, Wegweiser, Hinweise, Warnhinweise oder Wahlwerbung. Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt. Die lichtreflektierende Beschichtung vom Banner ist im wahrsten Sinne des Wortes ein echtes Highlight. Beleuchtete Out of Home Standorte sind rar. Das Reflex-Banner-Material setzt genau da an, wo andere Bannermaterialien nicht oder kaum mehr gesehen werden: nämlich bei Nacht. Ihr Reflexbanner ist mit 510g/m² genau so stark wie die Werbebotschaft darauf! Sie sind genauso robust wie klassische Banner, denn das hochwertiges Bannermaterial sorgt für die nötige Lebensdauer im Outdoor-Bereich. Das Material ist über viele Jahrewetterfest und bei einem Preis von 21,09 EUR/m² ein richtiges Schnäppchen.

Drucken Sie ausdrucksstarke Bilder und Fotos genau so wie gestochen scharfe Logos und Texte auf Ihren Werbebanner – das ideale Medium für Ihre Werbebotschaften bei Nacht!

Um sich die Wirkung der Banner selbst vor Augen zu führen sehen Sie sich gerne unser Produktvideo an. Hier können Sie den Reflex-Banner direkt bestellen!

Banner King ist der perfekte Partner, wenn es um hochwertigen, günstigen und aussagekräftigen Bannerdruck geht. Werbebanner werden so zum Kinderspiel. Die Außenwerbung ist also gesichert. Wir beraten, unterstützen und führen aus. In allen möglichen Materialien, mit allen möglichen Befestigungsmöglichkeiten. Wert legen wir dabei auf Qualität, Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und den besten Preis.

