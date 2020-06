Handy statt Kuli

Eine neue App macht die Kundenerfassung im Dienstleistungssektor bundesweit einfacher, hygienischer und billiger

Wer war da? Wann? Und wie lange? Seit Dienstleister aller Art ihre Betriebe nach langem Corona-Lockdown wieder für Kunden öffnen dürfen, müssen sie diese Informationen zur Nachverfolgung eventueller Infektionsketten gewissenhaft aufbewahren. Zettelwirtschaft ohne Ende? Kann sein – muss aber nicht. Denn eine neue App mit dem pfiffigen Namen knowwhere sorgt jetzt für eine bequeme Digitalisierung des Registrierungsvorgangs.

Zettel ausdrucken, Zettel hinlegen, nach dem Kuli suchen, ausgefüllte Zettel einsammeln, abheften, einen Monat lang aufbewahren, Zettel entsorgen (und das nach allen Regeln der Datenschutzkunst): Von diesem aufwändigen Prozedere kann in Corona-Zeiten jeder Dienstleister mit Publikumsverkehr ein Lied singen. „Wie lässt sich da in einer ohnehin schwierigen Phase der Stress rausnehmen?“, haben sich zwei Stuttgarter Agenturen – die eine spezialisiert auf Kommunikation, die andere auf IT – gefragt. Und die Antwort war knowwhere, eine Web-App, die die Zettelwirtschaft durch einen vollständig digitalen Prozess ersetzt.

QR-Code statt Zettelwirtschaft

Jeder Betrieb in Deutschland, der knowwhere nutzt, erzeugt seinen individuellen QR-Code. Diesen Code scannt der Kunde mit dem Smartphone ein und gelangt so auf eine Online-Seite, wo sich die erforderlichen Daten bequem eintragen lassen. Anschließend werden die Angaben DSGVO-konform auf einem Server in Deutschland gespeichert und nach 4 Wochen automatisch gelöscht. „Der Dienstleister selbst ist den Archivierungsstress los, der Kunde freut sich über mehr Komfort und hygienischer ist die Sache obendrein, weil alles übers eigene Handy erledigt wird“, erklärt Michael Rapp, einer der findigen Köpfe hinter knowwhere und ergänzt: „Dabei haben wir nicht nur an den typischen Fall Restaurant gedacht, sondern an alle Betriebe, die ihre Kunden erfassen müssen – vom Friseur bis zur Fußpflege und vom Kosmetikstudio bis zur Fahrschule.“

Günstiger als das herkömmliche System

Bei der Abrechnung ihres Service haben sich die Anbieter etwas Besonderes einfallen lassen: Betriebe, die sich für knowwhere entscheiden, bezahlen keinen Kaufpreis für die App und auch keine monatliche „Abogebühr“, sondern lediglich einen Cent pro Kundeneintrag. Das heißt: Nur wenn tatsächlich Umsätze fließen, kostet die Nutzung der App auch etwas. „Und wer genau nachrechnet“, so Pascal Faber, einer der IT-Spezialisten des Projekts, „wird feststellen knowwhere ist nicht nur einfacher, sondern unterm Strich auch billiger als Zetteldrucken“.

Weitere Informationen zur knowwhere App gibt es unter www.knowwhere.de – dort können sich Dienstleister auch in wenigen Schritten für eine 7-tägige Gratis-Testphase registrieren.

Pressekontakte

Michael Rapp

Tandem, Agentur für Kommunikation GmbH

Telefon 0711 6455014

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Pascal Faber

Watermelon Solutions GmbH

Telefon 0711 49066461

E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

www.knowwhere.de

