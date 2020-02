Vom 7. bis 11. Februar 2020 trifft sich die Konsumgüterbranche auf der Ambiente in Frankfurt am Main.

Die Neuheiten und Trends aus Hongkong präsentieren 44 Unternehmen aus der Metropole auf mehreren Gemeinschaftsständen, die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) organisiert werden.

Erneut dabei: die Hong Kong Galleria (HKG)

Zum zweiten Mal mit dabei ist die im Vorjahr eingeführte Hong Kong Galleria (HKG) in Halle 9.3 (Stand E41). Hier stellen sieben Hongkonger Firmen ihre Designideen vor. Dazu gehört die Marke ambidexter® von Jasming SourceNet International Company. Deren neueste Kollektion Face Off, ein Rucksack, bei dem wechselbare, auffällige Motive für Abwechslung sorgen, wurde mit einem German Design Award ausgezeichnet.

Die Marke A.T.L.A (Andrée & Toby Black Love Animal) von Toby World Limited präsentiert in der HKG unter anderem farbenfrohe Cases für Mobiltelefone mit der Figur Andrée und Rollkoffer mit dem Pfotenabdruck von Toby Black. Mit dabei ist Toby Black auch bei Azona (HK) Limited. Toby Black steht für die Katzen dieser Welt und ist erkennbar an seiner herzförmigen Nase und einem roten Band, das um den Schwanz gewickelt ist. Die Figur ziert unter anderem Kissen, Kopfhörer und Wärmeschals.

Einen nachhaltigen Lebensstil propagieren LESSMORE von Joinease Hong Kong Limited mit seinen pflanzenbasierten Bechern und Flaschen ohne Mikroplastik und Derangedsign von der gleichnamigen Firma mit seiner außergewöhnlichen Range von Geschirr, Haushaltswaren und Geschenkartikel aus Metall. Umweltfreundlich sind auch die Lifestyle Produkte der Marke Lexngo von Lexington Limited. Neben Strohhalmen sind etwa Einkaufstüten, Lunch-Boxen und Besteck aus Silikon auf Sand- und Quartzbasis gefertigt.

Dekorative Geschenke

Auf einem Gemeinschaftsstand im Bereich Geschenke in Halle 9.3 sind acht Firmen aus der Metropole vertreten (Stand: F51D). Neben dekorativen Elementen für das Haus finden sich dort etwa Bilderrahmen, Aufbewahrungsboxen für Schmuck, Tabletts zum stilvollen Servieren und Präsentieren, Schlüsselanhänger, zeitgenössische Vasen und hochwertige künstliche Blumen.

Vom Geschirr bis zum Badaccessoire

Um die Ausstattung für die Küche geht es bei den 14 Unternehmen auf dem HKTDC Stand in Halle 10.3 (E40F). Hier reicht das vielfältige Angebot von Messern und Schüsseln über Kochutensilien bis hin zu Töpfen und Geschirr.

Das Portfolio wird von weiteren 14 Unternehmen in Halle 10.4 (E42A) ideal ergänzt. Unter anderem finden Einkäufer hier die stylishen Badaccessoires von Mayland Houseware Co. Ltd., Bar Accessoires von Man Chuen Metal & Iron Works Ltd. sowie saisonale Dekorationen von Lee Hang Metal Products Co. Ltd.

Küchenarbeit leicht gemacht

In Halle 10.2 (Stand C27) präsentiert sich Lee Yuen Housewares Co., Ltd. mit drei Marken. Egg’n Milk hilft Back-Fans dabei, dass ihre Kreationen nicht nur gut schmecken, sondern auch wunderbar aussehen. LY Design und Chung’s Chinese Kitchen Tools bieten unter anderem Teeeier in Form von Enten, Kraken und Fröschen sowie praktische Schneidgeräte zum Vorbereiten von Obst, Kräutern und Gemüse.

