Eine professionelle Powerpoint-Präsentation sorgt für mehr Umsatz

Im Marketing und Vertrieb hat sich richtigerweise eingebürgert, dass den Kunden durch eine Powerpoint-Präsentation am besten die Produkte und Dienstleistungen näher gebracht werden. Wir von der Media Marketing LTD haben dies mehrfach erlebt. Damit sie aber zu einem richtigen Erfolg wird, sind die nachstehenden 3 Tipps zu beherzigen.

Tipp 1: Auf die individuellen Bedürfnisse eingehen

In der Regel muss sich der Präsentierende vor dem Erstellen einer Powerpoint-Präsentation zunächst in den Kunden hineinversetzen. Er muss verstehen, was den Kunden wirklich interessieren könnte. Warum sollte er sich für das Produkt oder die Dienstleistung interessieren? Was sind die Kerneigenschaften, die ihm bei Nutzung oder Inanspruchnahme weiterhelfen? Solche Fragen werden die Kunden stellen oder zumindest im Kopf haben und sollten ihnen mit der Präsentation beantwortet werden. Das haben wir von der Media Marketing LTD selbst oftmals bei den Kunden erlebt. Das kann natürlich für jeden Kunden etwas anders sein. Deswegen könnte und müsste ein Teil der Präsentation immer individuell angepasst werden.

Tipp 2: In der Kürze liegt die Würze

Zu lange dürfen die Powerpoint-Präsentationen nicht werden. Sie ist kurz aber auch nicht zu knapp zu halten. Denn jede Seite wird meistens gerne mit 1 bis 3 Minuten erklärt. Sind also zu viele Folien eingefügt, multipliziert sich der Zeitfaktor anhand der Folien. Ist der Verkäufer für eine halbe Stunde zu einem Termin geladen, darf er also im Schnitt nicht mehr 10 bis 15 Folien einkalkulieren. Sonst wird er in seiner vorgegebenen Zeit überziehen oder zu schnell reden müssen. Der gesamte Input ist maximal in 15 Folien darzustellen, wie wir das von der Media Marketing LTD selbst bei erklärungsbedürftigen Produkten erleben durften.

Tipp 3: Nicht mit visuellen Anteilen sparen

Die Optik spielt eine große Rolle. Deswegen raten wir Ihnen von der Media Marketing LTD, stets sehr viele Bilder in der Präsentation einzubinden. Das lockert diese zusehends auf und weckt mehr Interesse. Nur Text alleine ist sehr langweilig und für den Betrachter ermüdend. Die Farbwahl innerhalb der Bilder ist gerne auch zu wechseln, damit es insgesamt eine gute Durchmischung der gesamten Präsentation gibt. So bietet jede Folienseite eine neue Überraschung in sich.

