Dural: Handlungs- und lieferfähig mit vollem Produktprogramm

In der aktuell unüberschaubaren Situation versichert Dural seinen Kunden und Partnern, dass das gesamte Produktportfolio auch mittelfristig lieferbar ist. Der Hersteller von Profilen, Systemen und Lösungen hat seine Bestände aufgestockt, um weiterhin ein Höchstmaß an Projekt- und Planungssicherheit zu gewährleisten.

Das Unternehmen aus Ruppach-Goldhausen (Westerwald) hat sein gesamtes Warensortiment nicht nur wie gewohnt vorrätig, sondern die Lagerbestände erhöht. Damit wirkt der Profile-Hersteller den aktuellen Unsicherheiten – ausgelöst durch die Corona-Pandemie – proaktiv entgegen und trägt auf diese Weise seinen Teil zur Projekt- und Planungssicherheit seiner Kunden bei. „Bei all unserem Tun und Handeln steht die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Partner natürlich an erster Stelle“, erklärt Michael Demeter, Geschäftsführer von Dural. So werden die Empfehlungen von Regierung und Gesundheitsbehörden selbstverständlich ernst genommen und alle notwendigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen strengstens eingehalten. Auch die IT ist bestens gerüstet und vorbereitet, so dass auch Home-Office für alle Mitarbeiter möglich wäre. Service und Beratung werden weiterhin zuverlässig über die gängigen Kommunikationskanäle angeboten. „Bislang verzeichnen wir weder Engpässe noch Lieferverzögerungen. Auf unseren Service und eine partnerschaftliche Unterstützung können unsere Kunden zählen, auch in so herausfordernden Zeiten“, so Demeter.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dural GmbH

Frau Stefanie Görtz

Südring 11

56412 Ruppach-Goldhausen

Deutschland

fon ..: 02602 9261-0

fax ..: 02602 9261-50

web ..: https://www.dural.de/de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Seit 1981 entwickelt und produziert Dural Profile, Systeme und Lösungen. Das Unternehmen ist in mehr als 70 Ländern und auf allen fünf Kontinenten vertreten. Mit Profilen für Fliesen, Natursteine, Parkett, Laminat und Designbeläge sorgt Dural für perfekte Übergänge, dauerhaften Schutz und ansprechende Optik auf Böden und Wänden. Duschrinnensysteme und Duschboards unterstützen die Einrichtung bodengleicher Duschen. Und für die abdichtende, dämmende und/oder entkoppelnde Bodengestaltung von Außen- und Innenbereichen hält Dural passende Mattensysteme bereit.

Pressekontakt:

Kommunikation2B

Frau Mareike Wand-Quassowski

Westfalendamm 69

44141 Dortmund

fon ..: 0231 330 49 323

web ..: http://www.kommunikation2b.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.