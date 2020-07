Übernahme des Start-Ups The FotoFactory durch die PIXEO STUDIOS GmbH

Berlin, 1. Juli 2020. Das erfolgreiche Start-up The FotoFactory, das auf hochwertige preisgünstige Produktfotografie und Videoproduktion spezialisiert ist, geht ab Juli 2020 in den PIXEO STUDIOS auf. Das Fotostudio hat seinen Sitz in Berlin und arbeitet international mit einem stetig wachsenden Kundenkreis aus ganz Europa.

Eine wichtige Rolle bei der Übernahme spielte die Content Marketing und E-Commerce Agentur ALPHA POOL, die Mitbegründer von The FotoFactory ist. Mit der Übernahme werden die Service-Leistungen und Angebote des Fotostudios erweitert und ausgebaut. Neben den klassischen Model-Fotos werden nun auch Produkttexte und Marketplace-Management angeboten.

Zudem wurde die Modeldatenbank des Unternehmens vergrößert und die Studio-Infrastruktur erheblich ausgebaut.

„Wir freuen uns sehr, durch die PIXEO STUDIOS unsere Zukunftsvisionen noch besser und schneller verwirklichen zu können. In diesen schwierigen Zeiten herrscht bei vielen Unternehmen große Unsicherheit über die wirtschaftliche Lage. Die The FotoFactory hat gezeigt, dass gerade jetzt kostengünstige Produktfotografie und Produktvideos gefragter sind denn je“, begründet Geschäftsführer und Co-Founder Luke Lalor den Ausbau des Unternehmens zu diesem Zeitpunkt. „Wir konnten während der Corona-Krise viele neue Produkte launchen, so zum Beispiel die Möglichkeit, die Kunden LIVE zu den Model-Shootings zu schalten.“ Eine Anreise zu den Shootings ist daher für die Kunden nicht mehr nötig.

Neben der klassischen Modefotografie am Model bietet PIXEO STUDIOS den Kunden auch schlichte Produktfotos, die auf die Bedürfnisse der wichtigsten Verkaufskanäle angepasst sind, 360 Grad Bilder oder Produktinszenierungen in verschiedenen kreativen Settings von der Wohnzimmer-Atmosphäre bis zum Soho-Flair an – zusätzliche Leistungen wie Art-Direction und professionelle Nachbearbeitung inklusive.

Die PIXEO STUDIOS wurden von der ALPHA POOL GmbH, der Portugalov Holding GmbH und dem Unternehmer Luke Lalor mit dem Ziel gegründet, die komplexen Prozesse der Content Produktion zu vereinfachen und damit zu beschleunigen. Dies führt zu übersichtlichen Preisstrukturen und einer Reduzierung des Handlings um ein Vielfaches. Durch die Übernahme soll die Position am deutschen Markt deutlich ausgebaut werden. In diesem Zuge ist auch ein eigener Logistik-Hub geplant.

Lalor ist sich sicher, das Konzept des Unternehmens wird die Zukunft der Branche verändern: „eCommerce ist für viele Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen ein zunehmend wichtigerer Faktor. Die aktuelle Krise beschleunigt diesen Prozess nur noch. Mit unseren einfachen Prozessen und günstigen All-in-Paketen, die bei Model-Shootings bereits ab einem unschlagbaren Preis von 59 Euro losgehen, werden wir den Markt für Produktfotografie revolutionieren.“

Die PIXEO STUDIOS stehen für die Zukunft der Content Produktion mit einem bequemen Allround-Service, der den Kunden neben der maximalen Kostenoptimierung ohne zusätzliche Ausgaben oder versteckte Kosten eine erhebliche Zeitersparnis bietet und durch die günstigen Einstiegspakete professionelle Produktfotografie auch für Kundengruppen erschließt, die sich das vorher nicht leisten konnten oder wollten.

Weitere Informationen unter: www.pixeostudios.com

