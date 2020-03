Nur noch einen Monat für Ostern und der Trend zeichnet sich ab: Zu Ostern 2020 wird viel für den Freizeitspaß im Freien geschenkt.

Geht es nach Trendforschern, so werden sich zu Ostern 2020 vor allem entdeckungsfreudige und abenteuerlustige Kinder freuen. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen Fahrräder, Roller, Spieltürme und Forschersets. Doch alles der Reihe nach – wir haben die beliebtesten fünf Geschenke zu Ostern für Sie recherchiert:

1. Brettspiele. Zählten Brettspiele immer zu den Top-Weihnachtsgeschenken, so haben sie nun auch den Ostermarkt erobert. Die großen Spielehersteller sind mit einer klugen Auswahl an spannenden Spielen in die Frühjahrssaison gestartet, die Auswahl fällt in der Tat nicht leicht. Ganz oben auf der Liste stehen „Andor“ von Kosmos, „Nobody is perfect“ von Ravensburger und „Colosseum“ von Days of Wonder.

2. Scooter. Die kleinen, wendigen Roller sind immer noch in, zumindest in Kinderkreisen. Egal, ob man damit zur Schule, zum Sport oder zum Treffen mit Freunden kommt, das Fahrzeug ist leicht, zusammenklappbar und somit auch zum Transport in den Öffis geeignet. Besser geht’s kaum.

3. Spielturm. Seit Jahren DAS Ostergeschenk für die ganze Familie boomt der Spielturmverkauf auch dieses Jahr. Spieltürme sind ideal für Kinder ab dem Schulalter, die gerne draußen sind und ihre eigenen Abenteuer kreieren möchten. Wer jetzt bestellt, wird noch vor Ostern beliefert.

4. Fahrrad. Das erste Fahrrad war bereits vor vielen Jahrzehnten das Top Ostergeschenk. Kein Wunder, der Frühling ist da und so heißt es aufsteigen und sofort die Freiheit genießen. Für Menschen mit kleinem Budget gibt es in vielen Regionen pünktlich zu Ostern Kinderfahrradbörsen mit Fahrrädern zum kleinen Preis.

5. Experimente Sets. Wie entsteht ein Regenbogen? Wieso schwimmen Boote? Warum fliegen Flugzeuge? All diese Fragen tauchen in jedem Kinderleben irgendwann auf. Mit den wohldurchdachten Experimentekästen können die kleinen Naturforscher den Dingen auf den Grund gehen und ihren Forschungsdrang befriedigen.

Das richtige Geschenk war nicht dabei? Dann findet sich auf der Seite spielturm.isidor.de sicher noch eine Idee! Spieltürme, Klettertürme, Rutschen und anderes Zubehör stehen hier zur Auswahl!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor GmbH und Co KG

Frau Siegrid Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor GmbH und Co KG

Frau Siegrid Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.