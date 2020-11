Wie kannst du agile Techniken geschickt für deine Verhandlungen als Einkäufer nutzen?

Mit dem Seminar Agil Verhandeln als Einkäufer erlernst du als Einkäufer folgende fachlichen Skills:

Tag 1

> Souverän Auftreten in Verhandlungen

> So steigerst du deinen Verhandlungserfolg als Einkäufer

> Lust statt Last – Gewinnbringende Verhandlungsstrategien

Tag 2

> Agile Verhandlungsstrategien für Profi-Einkäufer

> Agiler Umgang mit den Tricks der Sales-Profis

> Agil Verhandeln mit übermächtigen Lieferanten

Das Seminar Agil Verhandeln als Einkäufer online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. H03.

Zielgruppe:

> Geschäftsführer, Vorstände, Prokuristen, Manager

> Führungskräfte aus den Fachbereichen Einkauf und F&E, technische Leiter, Projektleiter

> Mitarbeiter/innen aus dem Bereich Einkauf und Projektmanagement

Dein Vorsprung mit dem Seminar Agil Verhandeln als Einkäufer:

Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:

+ S&P Leitfaden: Erfolgreich Verhandeln in schwierigen Situationen

+ S&P Leitfaden: Professioneller Aufbau eines Lieferantenscorings

+ Sofortmaßnahmen im Einkauf zum sicheren Erreichen der persönlichen Ziele

+ S&P Einkäufer-Cockpit: Chancen sichern – den Einkauf stärken

+ S&P Test: Wie gut bist du auf die Preisverhandlung vorbereitet?

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen findest Du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



