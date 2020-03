Die MPU Beratungsstellen von Dr.Grieser & Verkühlen bieten trotz Coronna

Wie Psychologe und MPU-Berater Dr. Patrick Grieser in einem Video mitteilt, sind viele Verkehrssünder verunsichert und wollen wissen, ob MPU Beratungen und MPU Prüfungen derzeit überhaupt stattfinden. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge, denn Psychologen sind ebenso wie Ärzte vom Kontaktverbot ausgenommen. Es handele sich bei der psychologischen Beratung um eine notwendige medizinische Beratung, die auch in Krisenzeiten zur Verfügung stehen sollte.

Selbstverständlich wird auch im Zuge der MPU auf die Einhaltung der Corona-Regeln geachtet. Das heißt, während des Kontakts mit dem Klienten arbeitet der Psychologe mit Mundschutz und hält selbstverständlich den vorgeschriebenen Mindestabstand ein. Maximal eine Person darf im Wartezimmer sitzen, alle Praxisräume werden regelmäßig desinfiziert. Angeboten werden zudem Online-Sitzungen mit virtuellem Wartezimmer. Diese werden mithilfe eines sicheren Videokanals abgehalten und sind eine gute Alternative für alle, die sich nicht in die öffentlichen Verkehrsmittel begeben wollen. Sie können sicher und bequem von zu Hause aus mit dem Berater sprechen. Patienten, die bestimmte Symptome aufweisen (Husten, Fieber), sollten dieses Angebot unbedingt nutzen, denn in diesem Fall dürfen sie die Beratungsräume nicht betreten. Gleiches gilt selbstverständlich auch für Personen, die bereits infiziert sind oder Kontakt zu infizierten Patienten hatten.

Die Klienten, die zur Begutachtung zur Prosecur in Frankfurt geschickt werden, können sich weiterhin begutachten lassen. Die Begutachtungsstelle nimmt jedoch maximal 4 Klienten pro Tag an. Das bedeutet, dass viele Termine sich um ein paar Wochen verschieben werden. Relativ schnell kommen Punktetäter an die Reihe, weil der medizinische Teil bei diesen relativ knapp ist, sagt Psychologe Dr. Patrick Grieser.

Auch sogenannte Belassungs-MPU sind verhältnismäßig unkompliziert und dürfen mit kürzeren Wartezeiten rechnen. Hintergrund ist, dass die Führerscheinstellen bei diesem Personenkreis sehr enge Fristen setzt, bis entschieden wird, ob der Führerschein belassen wird.

