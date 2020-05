Páramo in Partnerschaft mit dem einzigem World Fair Trade-Organization-verifiziertem Outdoorbekleidungshersteller: Die beste Outdoorbekleidung kann auch aus ethischer Produktion stammen!

Tested, trusted, chosen: Seit über 15 Jahren verlassen sich Profis auf Páramo Clothing, unter ihnen die britischen Bergrettungsteams und das Forschungsteam der British Antarctic Society. Die Langlebigkeit der Materialien macht es möglich, dass Páramo-Bekleidung in einer Vielfalt an Wetterbedingungen und selbst in der anspruchvollsten Situation warm und trocken hält. Die einzigartige Funktion des Wetterschutzsystems von Páramo wird durch die Technologie Nikwax Analogy gesichert, die völlig ohne Membran oder verschweißte Nähte auskommt. Stattdessen bietet das Material unerreichten Feuchtigkeitstransport, ist 100% recycelbar und lässt sich supereinfach mit Nadel und Faden reparieren – auch unterwegs.

Seit 1992 unterstützt Páramo ein soziales Projekt in Bogotá, Kolumbien. Die Miquelina Stiftung hilft Frauen aus ihrer oft sozial katastrophalen Lage, bildet sie aus, gibt ihnen eine Tätigkeit und verbessert ihre Lebensqualität um ein Vielfaches. Nick Brown, Geschäftsführer von Páramo, traf die Miquelina-Gründerin Schwester Esther Castaño Mejia im Jahre 1992 auf einer Wanderreise in Bogotá, Kolumbien. Schwester Esther war über die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der Frauen sehr bestürzt und wollte in deren Leben einen signifikanten Unterschied machen: indem sie sie dazu befähigte, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Seit 1991 hat die Miquelina Stiftung auf diese Weise über 10.000 Müttern und ihren Kindern geholfen, ihre durch Bürgerkrieg und extreme Armut bestimmte Lage hinter sich zu lassen und ein neues, besseres Leben zu beginnen.

Mehr als 85% der Páramo-Bekleidung wird vom einzigen World Fair Trade Organization-verifizierten Outdoor-Bekleidungshersteller produziert. Für die Miquelina-Stiftung ist es eine ganz besondere Ehre, WFTO-verfiziert zu sein, denn dies ist die Bestätigung ihrer klaren Mission: den sozialen Standard zu verbessern, als Teil der einheitlichen Vision, eine bessere Zukunft für die Menschheit und unseren Planeten zu ermöglichen. Eine World Fair Trade Organization-verifizierte Produktionsstätte zu sein bestätigt sowohl die Qualität der Stiftung als auch Professionalität Ihrer Arbeit.

Páramos ethische Produktionspartnerschaft wird durch die ISO 9001-Zertifizierung untermauert, welche die Miquelina-Stiftung bereits 2002 erhielt.

„Mit Miquelina zu arbeiten war schon immer ein Privileg. Immer wieder staune ich über die Geschichten der Frauen, die in diesem Projekt arbeiten. Mit Hilfe von Páramo-Kunden konnten sie eine gesunde Familie aufbauen und unterstützen, haben ihr teils unfassbar trauriges Elend hinter sich gelassen und können heute ein schönes Leben führen.“ – Nick Brown.

Weitere Informationen zur Firmenethik von Páramo:

https://www.paramo-clothing.com/de-de/ourethics/manufacturing.php

Über Páramo

Páramo ist eine britische Outdoor-Bekleidungsmarke, die 1992 von Nick Brown, Gründer des Imprägniermittelherstellers Nikwax®, ins Leben gerufen wurde. Páramo verwendet die einzigartigen, direktionalen Textilien von Nikwax®, die ein optimales Feuchtigkeitsmanagement für eine Vielzahl von Outdoor Aktivitäten bieten. Dank cleverem Design und bewährter Funktionalität ist Páramo die bevorzugte Bekleidungsmarke von britischen Bergrettungsmannschaften und Polarforschungsteams, wie das Britische Antarktische Polarforschungsteam. Páramo war die erste Outdoor Marke, die sich der Greenpeace Detox-Kampagne verpflichtet hat und damit in der gesamten Lieferkette garantiert PFC-frei produziert. Im Jahre 2020 feiert Páramo das 28. Jahr der Zusammenarbeit mit der Miquelina Foundation, einer Stiftung mit Sitz in Bogotá, Kolumbien, die über 85% der Páramo-Kollektion produziert. Miquelina wurde im Januar 2017 vollständiges Mitglied der World Fair Trade Organisation.

