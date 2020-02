Der frühlingswarme Februar bringt noch abwechslungsreiche Nächte, und das sowohl in Bezug auf die Temperaturen wie auch auf den Nachthimmel.

Mild und sonnig, regional Stürme und Sturmfluten, so präsentiert sich der Februar 2020 fürs Erste. Für die kommenden Tage wird eine Kaltfront erwartet, die die Temperaturen wieder auf etwas winterlicheres Niveau drücken wird. Doch bereits für kommende Woche werden in Deutschland wieder Temperaturen über zehn Grad und viel Sonne erwartet. Das bedeutet auch einigermaßen milde und hoffentlich auch Nächte.

Der Nachthimmel präsentiert sich nämlich im Februar und März abwechslungsreich und zieht zahlreiche Astronomiefans und Astronomiefotografen hinaus in die Dunkelheit. Die haben nämlich im Frühling einiges zu sehen: Mitteleuropäische Sternefreunde freuen sich um diese Jahreszeit ganz besonders über den Wechsel der Sternbilder. Während die Wintersternbilder Orion, Stier, Fuhrmann und Zwillinge immer noch zu sehen sind, sind auch die Sommersternbilder Löwe und Waage bereits auf der Himmelsbühne erschienen.

Zusätzlich dazu erfreut die sehr hell leuchtende Venus in den frühen Abendstunden die Sternebeobachter und wenn dann am 23. Februar Neumond ist, kann man ganz besonders gut in den tiefen Nachthimmel schauen. Dazu empfiehlt es sich, eine möglichst lichtarme Umgebung aufzusuchen und sich richtig schön Zeit zu nehmen. Je länger man hinauf in den Sternenhimmel sieht, desto mehr eröffnet sich.

Für Menschen, die einen eigenen Outdoor Whirlpool im Garten haben, ist dies das Stichwort: Licht aus in Haus und Garten, rein in die Wärme und einfach mal schauen. Das Auge gewöhnt sich an die Dunkelheit und so kann man nach einer Stunde bereits wesentlich mehr Sterne sehen als zu Beginn der Beobachtung – und das, ohne kalte Füße zu bekommen.

Diesen Sternenausblick für den Februar widmet Isidor, der Experte für Hot Tub und Whirlpool: badezuber.isidor.de.

