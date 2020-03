Oliver Alexander Kellners neues Buch „Mentale Selbstverteidigung“ ist vor allem zur Zeit der Corona-Krise ein hilfreicher Ratgeber für alle Menschen.

Dieser Ratgeber entstand durch eine Frage der 20 Jahre alten Tochter des Autors: „Kannst Du mir sagen, warum es so wenig liebe Menschen gibt?“ Die Antwort stellte sich als komplizierter heraus, als der Autor es zu Beginn dachte. Er wollte seiner Tochter zudem auch einen Lösungsweg anbieten, um in einer Welt voller Vertrauensbrüche glücklich sein zu können. Am Ende hatte er so viel niedergeschrieben, dass es ein ganzes Buch wurde. Dieses teilt er nun nicht nur mit seiner Tochter, sondern auch mit anderen feinen Menschen, die in einer chaotischen Welt nach Sinn und Halt suchen. Gerade in der aktuellen Situation kann dieses Buch Balsam für die Seele sein. Oliver Alexander Kellner teilt in seinem Buch sein umfangreiches Wissen und seinen Erfahrungsschatz. Er begleitet seit vielen Jahren die verschiedensten Persönlichkeiten, darunter auch Führungskräfte namhafter Unternehmen, Leistungssportler und einige bekannte VIPs. In diesem Praxisbuch veröffentlicht er jetzt seine Systemtechnik für jeden nachvollziehbar und mit zahlreichen Zusatzwerkzeugen.

Die Leser lernen in „Mentale Selbstverteidigung“ von Oliver Alexander Kellner u.a., wie sie Ärger und Stress auf Knopfdruck abschalten können, wie ihr Selbstwertgefühl ohne Abhängigkeiten im Außen stabil bleibt und warum nachhaltige Lebensfreude kein Zufall ist, sondern System hat. Besonders hilfreich für Menschen, die gerade ihr Zuhause nicht verlassen dürfen, ist der Teil, in dem sie vom Autor lernen, wie sie sich jederzeit mental an ihren Lieblingsurlaubsort „beamen“ können.

„Mentale Selbstverteidigung“ von Oliver Alexander Kellner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-00389-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.