Der berufsbegleitende Masterstudiengang vereint die Disziplinen Sport-, Bewegungs- und Ernährungswissenschaft und entspricht damit dem steigenden Bedarf an Fachkräften in diesen Bereichen.

Mit Beginn des Wintersemesters 2021/2022 bietet die Deutsche Sporthochschule Köln den weiterbildenden Masterstudiengang „M.Sc. Sport, Bewegung und Ernährung“ an, der berufsbegleitend in vier Semestern zum Abschluss führt. Der neue Studiengang vereint die Disziplinen Sport-, Bewegungs- und Ernährungswissenschaft und nutzt die Synergieeffekte der drei Fachrichtungen. Er entspricht damit dem steigenden Bedarf an Fachkräften in diesen Bereichen und schließt die Lücke im bisherigen Studienangebot.

Das Thema Gesundheit rückt in unserer Gesellschaft immer weiter in den Vordergrund. Auf der einen Seite begünstigen Bewegungsmangel und unausgewogene Ernährung zunehmend die Entstehung von Zivilisationskrankheiten, auf der anderen Seite nimmt das Thema Ernährung bei Leistungs- aber auch bei Breitensportler*innen eine immer wichtigere Rolle ein. „Der Bedarf an qualifizierten, interdisziplinär ausgebildeten Fachkräften steigt daher sowohl im Gesundheitswesen, als auch im Leistungssport, im Fitness- und im Lifestylebereich. Diesem Bedarf will der interdisziplinär ausgerichtete Masterstudiengang in besonderem Maße entsprechen“, erklärt Studiengangsleiterin Professorin Dr. Klara Brixius.

Der Studiengang richtet sich an Absolvent*innen eines ersten sport-, bewegungs- oder ernährungswissenschaftlichen Studiums mit einer mindestens einjährigen Berufserfahrung in einem abschlussrelevanten Sport-, Bewegungs- bzw. Ernährungsbereich. Je nach Vorerfahrung erweitern und vertiefen die Studierenden zunächst ihre Kenntnisse in der jeweils anderen Disziplin; Sportwissenschaftler*innen arbeiten sich in ernährungswissenschaftliche Themen ein, Ernährungswissenschaftler*innen in Themen der Sport- und Bewegungswissenschaften. In weiterführenden Veranstaltungen geht es dann um ein differenziertes Verständnis der Synergieeffekte der drei Disziplinen und deren Relevanz in unterschiedlichen Handlungsfeldern – jeweils bezogen auf den Leistungs-, Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport. Durch eine individuelle Studienschwerpunktsetzung kann das Studium den angestrebten beruflichen Zielen angepasst werden.

Der „M.Sc. Sport, Bewegung und Ernährung“ eröffnet vielfältige berufliche Perspektiven. Absolvent*innen können leitende Funktionen und hochqualifizierte Tätigkeiten im Leistungs-, Breiten- und Freizeitsport, im Gesundheitswesen oder in privatwirtschaftlichen Unternehmen übernehmen. Möglich ist die eigene Selbstständigkeit im Bereich der Sporternährungsberatung oder interessante Optionen in Forschung und Lehre. Der erworbene Titel Master of Science berechtigt auch international zur Promotion.

Website des Studiengangs:

dshs-koeln.de/sporternaehrung

Weiterbildung an der Deutschen Sporthochschule Köln:

dshs-koeln.de/universitaere-weiterbildung

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Sporthochschule Köln – Universitäre Weiterbildung

Frau Juliane Kurzke

Am Sportpark Müngersdorf 6

50823 Köln

Deutschland

fon ..: 0221-4982-6159

web ..: http://www.dshs-koeln.de/uw

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Universitäre Weiterbildung der Deutschen Sporthochschule Köln bietet weiterbildende Master- und Zertifikatsstudiengänge und zahlreiche sportpraktische sowie fachübergreifende Kurse und Seminare an. Berufstätige im Sport bleiben damit am Puls der Zeit und profitieren von neuen wissenschaftlichen Erkenntnis- sen. Studierende und Absolvent*innen, aber auch Quereinsteiger*innen werden zudem optimal auf das sich immer weiter ausdifferenzierende Berufsfeld Sport vorbereitet.

