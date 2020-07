Die Leser lernen in Martin Schneiders „Low Carb Weihnachtsrezepte“, wie sie auch in der Weihnachtszeit zur Traumfigur kommen und Muskeln aufbauen können.

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, in der man gerne mal mehr als genug isst und den Leckereien einfach nicht widerstehen kann. Das kann sich natürlich auf das Gewicht negativ auswirken. Dem muss aber so nicht sein, denn wenn man Low Carb Rezepte verwendet und das Konzept hinter Low Carb versteht, dann kann man zu Weihnachten genüsslich essen, aber dabei auch auf seine Figur achten. Dieses Buch will dabei helfen! Die Leser erhalten hier wertvolle Tipps, Tricks und Antworten auf häufig gestellte Fragen, eine Low Carb Kalorienliste und eine Low Carb Lebensmittelliste mit mehr als 900 Lebensmitteln. Sie erhalten durch den Kauf des Buches auch Zugang zu einer exklusiven Facebook-Gruppe.

Das Ziel des Buches „Low Carb Weihnachtsrezepte“ von Martin Schneider ist es, dass die Leser lernen, wie sie einen besser auf sich selbst zugeschnittenen Lifestyle führen können, was dazu führt, dass sie in ihrem Leben immer voller Energie sein werden – und diese dann auch effektiv nutzen. Ein attraktiver und gesunder Körper ist nur eines der Resultate, die man durch die Arbeit mit diesem Buch erreichen kann.

„Low Carb Weihnachtsrezepte“ von Martin Schneider ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-07514-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.