Man hatte gehofft, es käme nicht so weit, nun ist es Tatsache. Deutschland und Österreich befinden sich im zweiten Lockdown und Unternehmen müssen rasch reagieren.

Wer während des ersten Lockdown seine Chancen erkannt hat, profitiert nun. Gastwirte und Wirtinnen, die die Zustellung und Abholung nicht als notwendiges Übel sondern als neue Möglichkeit erkannt haben, können nun nahtlos anschließen. Spezielle Mittagsangebote locken Menschen, die im Home Office sitzen und nicht täglich kochen möchten, abendliche Überraschungen aus der Küche erleichtern das Ausgangsverbot. Einfach ist die Situation nicht, doch mit Ideenreichtum kann man es auch diesmal schaffen.

So hat ein österreichisches Unternehmen bereits im Frühling rasch auf die neuen Herausforderungen reagiert. DNA teamsportswear ist spezialisiert auf individuelle Dressen und Teamsportswear. Wer also Sportbekleidung bedrucken oder Dressen individuell gestalten lassen möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Im Unternehmen legt man Wert auf beste Kundenbetreuung und höchste Qualität. Während der ersten Krise im Frühling entwickelte man Mund Nasen Masken mit Sitz, die von Unternehmen mit individuellem Druck geordert werden konnten. Lieferbar waren diese bereits ab 25 Stück.

Nun ist man einen Schritt weiter gegangen. Speziell für Unternehmen und deren Mitarbeiter bietet DNA teamsportswear nun ein Multifunktionstuch an, dass sowohl als Schlauchschal als auch als Kopfbedeckung oder Mund Nasen Maske verwendet werden kann. So hat man seine Maske immer griffbereit und gleichzeitig einen Schal bei der Hand: Besser kann man sich auf den kommenden Winter kaum vorbereiten.

Das praktische Multifunktionstuch kann individuell gestaltet werden und ist aber eine Stückzahl von 50 lieferbar. Unternehmen können so ihre Mitarbeiter bestens schützen und gleichzeitig ihr Logo wunderbar in Szene setzen. Mehr Informationen zur Bestellung gibt es unter: www.dnasport.at.

