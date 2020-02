Das Lübecker Kristallkontor gilt als Trendsetter für dekorative Mineralien im Interieur.

Von Freitag, dem 21.2. bis Sonntag, dem 23.2.2020 lieferten in den zur Kulturwerft erklärten historischen Hafenhallen der Hansestadt Lübeck mehr als 90 renommierte Aussteller neue Impulse zu angesagten Designtrends rund um die Themen „Wohnen und Lifestyle“.

Das Lübecker Kristallkontor konnte als Top-Aussteller der Lifestyle-Messe LebensArt die zahlreichen Besucher mit dekorativen Mineralien begeistern.

In dem breiten Spektrum an gehobener Wohnkultur der interessant inszenierten LebensArt-Messe konnte das Team von Kristallkontor mit ihrem von außergewöhnlich präsentierten Mineralien geprägten Wohnkonzept hochwertigen Lifestyle mit wegweisenden Einrichtungsideen vorstellen.

Ihren treffend als mineralistisch bezeichneten Stil setzten die beiden kreativen Lübecker Stephanie Zwerner und Steffen Dettmann prägnant in Szene und inspirierten das wohnbegeisterte Publikum mit ihrem gekonnten Mix aus kristallenen Kunstobjekten, Wohnaccessoires, Wanddekorationen und Lichtobjekten aus Mineralien.

Die Basis für das ansprechende Interieur Design bilden weiß gefasste Vintage-Möbel aus Skandinavien, in dem die dekorativen Mineralien als Stilelemente eingesetzt werden.

„Wir freuen uns über den großen Zuspruch auf dieser Messe.“, erklärte Inhaberin Stephanie Zwerner. „Nachdem unser Konzept bereits in der Ladenpräsentation sehr gut angenommen wurde, konnten wir diese Begeisterung jetzt auch auf der LebensArt in Lübeck spüren.“

Mitinhaber Steffen Dettmann beflügelten besonders die spannenden Dialoge, die er auf dieser wertvollen Plattform mit Architekten und Inneneinrichtern führen konnte. Er stellt die durchweg positive Resonanz aus Fachkreisen als besonders zielführend für seine konzeptionelle Raumgestaltung heraus.

Die von ihm mit professioneller und ästhetischer Expertise ausgewählten Mineralien wurden von einigen Fachleuten unter den Besuchern als herausragend bezeichnet und im ästhetischen Kontext besonders geschätzt.

Die öffentlichkeitswirksame Teilnahme als Aussteller anlässlich der bekannten Wohn- und Lifestyle-Messe wird als innovativer Meilenstein für den Einsatz von dekorativen Mineralien in zeitgemäßen Raumgestaltungen erkannt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kristallkontor GbR

Herr Steffen Dettmann

Engelsgrube 72

23552 Lübeck

Deutschland

fon ..: –

fax ..: –

web ..: https://www.kristallkontor.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Kristallkontor GbR wurde im Jahr 2019 in der Hansestadt Lübeck von Stephanie Zwerner und Steffen Dettmann gegründet. Ziel ist es, die Ästhetik von Mineralien gestalterisch in Raumkonzepte einzubinden und so Design-Projekte anzuregen.

Durch geologische Fachexpertise (Univ.Diplom) mit internationaler Reputation und Vernetzung ist Steffen Dettmann in der Lage, auch Großprojekte zu realisieren.

Pressekontakt:

Kristallkontor

Herr Steffen Dettmann

Engelsgrube 72

23552 Lübeck

fon ..: 045120227566

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.