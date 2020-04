ElternLeben.de erklärt, was Eltern tun können, um die Geschwisterbeziehung auf positive Weise zu stärken.

Es ist allgemein bekannt, dass Geschwisterliebe etwas besonderes ist, aber es auch oft zu riesigen Problemen kommen kann, wenn es zwischen Geschwistern negative Gefühle gibt. Es kommt zum Streit. Manchmal fühlt sich eines der Kinder vernachlässigt oder ist neidisch. Geschwister wachsen mit gemeinsamen familiären

Werten, Erfahrungen und Traditionen auf und verbringen in ihrer Kindheit meist mehr Zeit miteinander als mit anderen Familienmitgliedern. Die Geschwisterbeziehung ist die längste zwischenmenschliche Bindung im Lebenslauf eines Menschen und es ist alleine deswegen wichtig, dass diese Beziehung nicht bereits in der Kindheit versauert. Viele Eltern fragen sich, was sie tun sollten, wenn Geschwister ständig streiten. Sie wundern sich, was der Unterschied zwischen natürlicher und unnatürlicher Rivalität ist. Warum redet man über ein Lieblingskind oder das schwarze Schaf der Familie?

Der Ratgeber „Liebe und Rivalität unter Geschwistern“ von ElternLeben.de will Eltern beim Finden von Antworten auf diese Fragen helfen. Eltern lernen zudem, welche Rolle der Altersunterschied spielt. Das verständliche Handbuch liefert Antworten auf viele Fragen und hält viele praktische Tipps für Eltern, die ein wenig Unterstützung brauchen, bereit.

„Liebe und Rivalität unter Geschwistern“ von ElternLeben.de ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02385-7 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

