Rodeca liefert Lichtbauelemente für Fitnesscenter

Anfang 2019 wurde bei Limburg an der Lahn mit der DIEz Arena ein neues, modernes Fitnesscenter eröffnet. Architektonischer Blickfang im Innen- und Außenbereich ist die teils gerundete Fassade aus transluzenten Lichtbauelementen von Rodeca. Mit verschiedenen, im Wechsel angeordneten Farben, verleiht diese der Arena ein besonderes Erscheinungsbild. Zudem tragen die verwendeten Paneele des Typs PC 2560-12 mit ihrem mehrschaligen Aufbau und thermisch getrennten Rahmenprofilen zu einer hellen, natürlichen Belichtung und einem guten Wärmeschutz bei.

Ob Cardio-Training, Kraftsport oder Bauch, Beine, Po – in der DIEz Arena in Diez (Rheinland-Pfalz) nahe Limburg an der Lahn kommen Sportlerinnen und Sportler jeden Alters und Fitnesslevels auf ihre Kosten. Auf einer Grundfläche von rund 2.150 Quadratmetern bietet der Neubau – geplant und schlüsselfertig realisiert von der Industriebau Hoff & Partner GmbH aus Gronau – ideale Voraussetzungen, um sportliche Höchstleistungen zu vollbringen. Die Arena hält eine Vielzahl von Trainingsgeräten, einen Kursraum sowie eine Indoor- und Outdoorlaufbahn bereit. Nach einem anstrengenden Trainingsprogramm lädt eine Saunalandschaft zum Entspannen und Erholen ein. Abgerundet wird das Raumangebot durch eine Lounge, die in dieser Art außergewöhnlich im Bereich der Sportstudios ist.

Primärkonstruktion aus Stahl

Eine Arena ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um Sport zu erleben oder selbst auszuüben. Bei der DIEz Arena spiegelt sich diese Gebäudetypologie nicht nur im Namen, sondern auch architektonisch in dem arenatypischen, gerundeten Gebäudekörper wider. Eine Stahlkonstruktion aus Rundstützen in Kombination mit Gitterträgern bildet das Tragwerk. Die Gitterträger überbrücken dabei problemlos die großen Spannweiten in der Halle. Der zweigeschossige Kern des Gebäudes besteht aus Stahlbeton. Das Dach ist mit Trapezblechen nebst Akustikfunktion ausgeführt. Ganz bewusst wurde auf eine Verkleidung der Konstruktionselemente verzichtet. Dies verleiht dem Innenraum einen fast industriellen Charakter. Die Fassade legt sich als Vorhangkonstruktion um das Tragwerk des Gebäudes.

Indoor-Laufbahn im Obergeschoss

Innen gliedert sich der Neubau in unterschiedliche Funktions- beziehungsweise Nutzungsbereiche. Der Eingang sowie die Sportflächen befinden sich im Erdgeschoss. Im Kernbereich des Obergeschosses sind die Umkleiden sowie die Saunen angeordnet. Das Highlight der DIEz Arena bildet die offene Indoor-Laufbahn auf Obergeschosshöhe. Diese verfügt über eine Länge von 160 Metern und führt unmittelbar an der Fassade entlang. Hier können die Sportler mit freiem Blick in den Trainingsbereich ihre Runden drehen. Bei der Wahl der Fassadenpaneele im oberen Bereich der Laufbahn entschieden sich Bauherr und Planer für Lichtbauelemente von Rodeca. Im Erdgeschoss wurden die transluzenten Paneele ebenfalls bereichsweise eingesetzt. Die übrigen Abschnitte sind mit konventionellen Glaselementen ausgeführt.

Transluzent und wärmedämmend

Insgesamt lieferte die Rodeca GmbH 355 Lichtbauelemente mit einer Breite von 50 Zentimetern und Höhe von 100 bis 358 Zentimetern für die Fassade der Arena. Die Paneele sind aus dem Material Polycarbonat gefertigt, einem glasklaren, hochschlagzähen Thermoplast. Sie finden aufgrund ihrer Eigenschaften vor allem im Fassadenbereich Anwendung. Die Lichtbauelemente sind sowohl lichtdurchlässig als auch wärmedämmend – und resistent gegenüber witterungsbedingten Einflüssen wie Sonneneinstrahlung und Hagelschlag. Weitere Eigenschaften wie Schlagzähigkeit und Temperaturbeständigkeit machen sie im Fassadenbereich zu einer langlebigen Lösung. Darüber hinaus bieten die Lichtbauelemente die Möglichkeit der farblichen Gestaltung. Dies war auch für den Bauherrn ein Entscheidungskriterium.

Lichtdurchflutete Räumlichkeiten

„Die Lichtbauelemente von Rodeca boten uns viel Spielraum bei der Gestaltung der Fassade: Sie können in jeder beliebigen Farbe angefertigt werden und lassen durch die Transparenz natürliches Licht ins Gebäude“, erklärt Christopher Schwarz, Geschäftsführer der DIEz Arena. Bei dem Neubau wurden die Paneele jeweils komplett in einer Farbe durchgefärbt. Es kamen die Farben kristall, opal und titangrau mit Transmissionswerten von circa 41, 30 und 10 Prozent zur Ausführung. „Um besondere Effekte oder Lichtstimmungen zu erzielen, sind auch mehrfarbige Paneele in der Designserie erhältlich“, erklärt Jenny Peters, Marketingleiterin bei Rodeca. Die Anordnung der Farben im Wechsel sorgt für eine spannende Fassadenansicht. Im Inneren der Halle erzeugen die eingefärbten Paneele eine homogene und helle Lichtstimmung. Störende Blendungen durch direkte Sonneneinstrahlung werden vermieden.

Lichtbauelemente

mit thermisch getrenntem Rahmensystem

Das gewählte Lichtbauelement PC 2560-12 eignet sich zudem besonders dort, wo hohe Anforderungen an den Wärmeschutz gestellt werden. Denn mit einer Stärke von 60 Millimetern sowie zwölf Schalen erreicht es einen U-Wert von 0,77 Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/m²K). Damit sorgt es für angenehme Temperaturen und ein gutes Raumklima in der Arena. Kombiniert wird das Paneel mit der Profilserie 4560. Hierbei handelt es sich um thermisch getrennte Rahmenprofile, die die Paneele rundum wirksam abdichten und Energieverluste vermeiden. „Unsere 60 Millimeter starken Paneele bieten wir nur mit thermisch getrennten Rahmenprofilen an, da es keinen Sinn macht, ein Produkt mit einem so guten U-Wert ohne thermisch getrenntes Rahmensystem zu verwenden“, erklärt Olaf Fuhrmeister, Verkauf Inland bei Rodeca.

Teilweise gerundete Fassade

Die teilweise gerundete Fassade ist besonders charakteristisch für das Objekt und in der Form einzigartig. So wurde beispielsweise die Befestigung der Fassaden-Rundungen speziell für die DIEz Arena entwickelt und produziert. „Für die Fertigung der Paneele hatte die Gebäudeform keine Relevanz, da die Paneele nicht während der Produktion oder im Werk in irgendeiner Weise vorgebogen werden“, so Fuhrmeister. „Jedoch mussten die Unterkonstruktion und unsere Rahmenprofile entsprechend der Rundung angepasst werden.“ Auch die geringe Baubreite der Paneele von 50 Zentimetern ermöglichte es, die Rundung bestmöglich abzubilden.

Leichte Montage dank Nut- und Federverbindung

Die Montage der Lichtbauelemente vor Ort erfolgte durch die Thom Glasbau GmbH aus Altmoorhausen, die unter anderem auch die Ganzglas-Trennwandanlagen im Verwaltungsbereich lieferte und montierte. Im ersten Schritt mussten die thermisch getrennten Rahmenprofile an der Unterkonstruktion befestigt werden. Sie bestehen aus Aluminium, werden mit inneren und äußeren Dichtungen versehen und dienen als Einfassung der Lichtbauelemente. Die Paneele werden in das Rahmensystem gekippt und mittels Nut- und Federverbindung miteinander verbunden. Im gleichen Zug erfolgt die Verschraubung der innenseitigen Soganker an den Querriegeln der Unterkonstruktion. Diese gleiten in der Sogankernut der Lichtbauelemente. Die aufeinander abgestimmten Komponenten ermöglichten eine zügige und schnelle Montage des Systems und gewährleisten ein ebenmäßiges und homogenes Erscheinungsbild der Fassade.

Die Fassadenarbeiten an der DIEz Arena fanden im Zeitraum von Juli bis Oktober 2018 statt. Insgesamt wurden 650 Quadratmeter Fassadenfläche mit PC 2560-12 verkleidet.

Bautafel

Bauvorhaben: Neubau eines Fitnesscenters in Diez

Bauherr: Schwarz Verwaltungs GbR, Diez

Planung und Bau: Industriebau HOFF & Partner GmbH, Gronau

Fassadenarbeiten: Thom Glasbau GmbH, Altmoorhausen

Fassadenpaneele: PC 2560-12 Color, Rodeca GmbH, Mülheim an der Ruhr

Bauzeit: 12.2017 bis 12.2018

Die Rodeca GmbH hat sich als Produzent für transluzente Fassaden- und Dachsysteme international einen Namen gemacht. Mit dem Firmensitz in Mülheim an der Ruhr und Produktionsstätten in Deutschland, Brasilien und Italien exportiert das Unternehmen in mehr als 60 Länder weltweit. Dabei setzt es bei der Herstellung von Lichtbauelementen auf das leistungsfähige Material Polycarbonat. Das Produktportfolio umfasst Wand-, Dach- und Fassadensysteme – sowohl im Neubau als auch bei Sanierungen.

